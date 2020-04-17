Bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti
|17 Nisan 2020 11:04
|Yazdır
Corona virüs nediyle hayatını kaybeden 85 yaşındaki Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı Eski Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Eski Başkanı olarak da görev yapmıştı.
Profesör Dr. Sedat Tellaloğlu kimdir?
Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu 27 Mart 1935 yılında Kıbrıs'ta doğdu.
İlk, orta ve lise eğitimini Kıbrıs'ta tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelerek burada tıp öğretimini tamalayan Tellaoğlu, bir süre İngiltere'de görev aldıktan sonra üroloji ihtisasına 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Bölümünde başladı.
İlk böbrek naklinde pay sahibiydi
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi, Tellaoğlu'nun uzmanlık tezi olurken, uzmanlığında İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Bölümünü kuran üç hocanın en genci olarak Türk tıp tarihinde müstesna bir yer edindi.
Tellaoğlu, 1983 yılında İstanbul'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etmiş ve böbrek naklinin kurulmasında önemli adımlarda öncü olmanın yanında, Türkiye'de Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında da önemli rolleri oldu.Ünlü dahiliye profesörü, koronadan hayatını kaybetti Cerrahpaşa'da bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı
17 Nisan 2020 12:25
|Yardıma gitmişti, vefat ettiğini öğrenince merdivenlerde Kur'an okudu
17 Nisan 2020 12:09
|Özal'ın ölümünün üzerinden 27 yıl geçti
17 Nisan 2020 12:04
|Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim
17 Nisan 2020 11:38
|Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Şimdi, esas oralara dikkat etmek lazım
17 Nisan 2020 11:27
|Son testleri de negatif çıkınca hastaneden dans ederek ayrıldı
17 Nisan 2020 10:57
|Bilim Kurulu Üyesi'nden Ramazan öncesi uyarılar
17 Nisan 2020 10:41
|50 yıldır biriktirdiği kolonyaları dağıtacak
17 Nisan 2020 10:36
|Virüsü yenen doktorlar anlattı: Hafife aldık yanıldık
17 Nisan 2020 09:42
|20 yaş altı gençlerden 'Evde Kal' çağrısı
17 Nisan 2020 09:25