İzmir'de ortaokul öğrencisi uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu
|17 Nisan 2020 11:16
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TDV'den yapılan açıklamaya göre, 26-27 Şubat'ta öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik internet üzerinden yapılan Kanada merkezli "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"na 11-12. sınıflar kategorisinde Türkiye'yi temsilen Bornova Koleji 11. sınıf öğrencisi Osman Gülen katıldı.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden kendi kategorisinde 810 öğrencinin katıldığı sınavda rakiplerini geride bırakan Gülen birinci oldu.
Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Gülen, matematiği çok sevdiğini ve hayatının olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirtti.
Uluslararası saygınlığı olan yarışmada derece elde ettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Gülen, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadığını kaydetti.
Gülen, "İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu ve benzeri yarışmaları takip ederek yeniden derece almak için mücadele edeceğim. Ülkemin adını bu tür güzel etkinliklerle duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Bornova Koleji Kampüs Müdürü Hasan Tay da öğrencilerin ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olabilmeleri için onları en iyi akademik bilgiyle donatan eğitim programları uyguladıklarını belirtti.
Tay, "Gerek ulusal gerekse de uluslararası olimpiyat, yarışma ve projelerde okulumuzun ve ülkemizin adını başarılarla duyuran tüm öğrencilerimizi kutluyorum." ifadesini kullandı.
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