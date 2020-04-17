1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mali müşavirlerden tüm vergi beyannameleri için erteleme talebi

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu: Bu aydan başlayarak sağlıklı günlere kadar verilmesi gereken tüm beyan ve bildirimler ertelenmeli"- "Hiçbir ayrım yapmadan tüm mükelleflerin, tüm beyannamelerinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi en doğrusu olacaktır
 17 Nisan 2020 11:16
Yazdır
Mali müşavirlerden tüm vergi beyannameleri için erteleme talebi

- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, bu aydan başlayarak verilmesi gereken tüm beyan ve bildirimlerin sağlıklı günlere kadar ertelenmesini talep etti.

Kartaloğlu, AA muhabirine, mali müşavir ve muhasebecilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maruz kaldığı riske ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yaklaşık 120 bin mali müşavirin yanı sıra çalışanlarıyla birlikte toplam 500 bin kişinin bu süreçte risk altında olduğunu belirten Kartaloğlu, 7 meslek mensubunun salgında hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Kartaloğlu, Kovid-19 nedeniyle ülkede gerçekleşen vefat sayısı ile meslek mensuplarının vefatı kıyaslandığında, sektörlerindeki oranın yüksek olduğuna dikkati çekerek, mali müşavirler olarak çok büyük risk altında çalıştıklarını dile getirdi.

Bu ay içinde verilmesi gereken çok sayıda beyanname olduğunu hatırlatan Kartaloğlu, şöyle konuştu:

"24 Nisan'da şubat ayına ait KDV beyannameleri, 26 Nisan'da mücbir sebep kapsamına girmeyen mükelleflerin mart ayı muhtasar ve KDV beyannameleri, nisan sonunda da 2019 yılı gelir vergisi beyannameleri ve 2019 yılı kurumlar vergisi beyannameleri verilecek. Yine bu ayın sonunda mücbir sebep kapsamına girmeyen mükelleflerin Ba-Bs formları verilmek zorunda. Bu yoğun süreç nedeniyle meslek mensupları evde kalamıyorlar, toplu taşıma kullanmak zorundalar, mükelleflerle, defterle, belgeyle ve evrakla temasta bulunuyorlar. Öncelikle bu dönemde sağlıklı kalabilmek ve virüsten etkilenmemek için bunların ertelenmesi gerekiyor."

Meslek mensuplarının her gün elden ele dolaşan çok sayıda fatura ve fişle işlem yaptığına işaret eden Kartaloğlu, "İnsanlar şu anda posta kutusundaki elektrik ve su faturasını dahi almaya tereddüt ediyor ancak mali müşavirler her gün binlerce evrakla temas halinde işlem yapmak zorunda kalıyor. Büyük risk altındalar." dedi.

Kartaloğlu, ekonomik açıdan da yüz binlerce işletmenin faaliyetine ara verildiğini, esnaf, sanayici ve tüccarın kötü durumda olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu beyannameler verilse bile tahsilat çok düşük kalacak, bu konuda ciddi sorun yaşanacak. Bu nedenle devletimizin gücünü kullanarak bu vergileri sürecin sonuna, sağlıklı günlere kadar ertelemesi hem işveren kesimine bir can suyu olacak hem de bu süreçte mali müşavirler ile tüm vatandaşların sağlıklı kalmasını sağlayacak. Bu aydan başlayarak sağlıklı günlere kadar verilmesi gereken tüm beyan ve bildirimler ertelenmeli."

- "Geçici vergi ertelenmeli"

Ocak-mart dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin de 17 Mayıs'ta verilmesi gerektiğini vurgulayan Kartaloğlu, bu hususta da henüz ertelemeye gidilmediğini söyledi.

Kartaloğlu, mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin mart ayı KDV'lerinin ertelenmesi nedeniyle geçici verginin de ötelenmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçici vergi de tüm firmalar için ertelenmeli. Gelir vergisi mükellefleri, 16 sektör, iş yeri kapananlar ve 65 yaşın üzerinde olanların mücbir sebep kapsamında sayılarak KDV ve muhtasar beyannameleri ertelenmişti. Bunun yerine hiçbir ayrım yapmadan tüm mükelleflerin tüm beyannamelerinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi en doğrusu olacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs sürecinde kiraya yapılan zamma itiraz edilebilir
10 Nisan 2020 11:56		 Çocuk bakım kurumlarında uzun süreli vardiyaya izin
10 Nisan 2020 00:01
Erbaş: Koronavirüsten ölenler hükmen şehit sayılır
08 Nisan 2020 09:24		 Doktorun 'ev sahibi' isyanı
07 Nisan 2020 08:15
Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini ertelendi
24 Mart 2020 13:13		 Soylu: Maske stoklayan fabrikalara süre verdik, el koyabiliriz
23 Mart 2020 01:07
Sağlık Bakanlığından seyyar görev tazminatı ödenecek personel açıklaması
18 Mart 2020 17:05		 İçişleri Bakanlığı'ndan 'eğlence mekanları' genelgesi
15 Mart 2020 21:56
Müze giriş zammına dava
28 Şubat 2020 08:33		 Emniyetin yayınladığı personel motivasyonu genelgenin tam metni
22 Şubat 2020 11:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:33 - Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi12:30 - İnfaz hakimliklerinde yeni dönem Eylül'de başlayacak12:30 - HDP'li vekilin 2015'teki sokağa çıkma yasağıyla ilgili başvurusu reddedildi12:25 - Yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı12:15 - Gün ortasında dolardan sert yükseliş12:09 - Yardıma gitmişti, vefat ettiğini öğrenince merdivenlerde Kur'an okudu12:05 - Meclis'teki fezleke sayısı 1000'e ulaştı12:04 - Özal'ın ölümünün üzerinden 27 yıl geçti12:00 - Komisyon'da Öğretim Üyelerinin emeklilik yaş haddine düzenleme11:43 - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 184 bini geçti
11:43 - Koronavirüs nedeniyle doğal elma sirkesine talep arttı11:42 - Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan açıklama yapacak11:38 - Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim11:29 - Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'i çocuk11:27 - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Şimdi, esas oralara dikkat etmek lazım11:25 - İstanbul'da hafta sonu için toplu taşıma kullanımı açıklaması11:21 - Koronavirüs tedbirleri, evdeki su ve içecek tüketimi artırdı11:16 - İzmir'de ortaokul öğrencisi uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ovalı: 'Dornaz alfa' ilacı acilen klinik testlere alınmalı
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ramazan öncesi uyarılar
Luppo satışları 5 kat arttı mı?
Sağlık Bakanlığından ek ödemelere dair 15 maddelik yazı
Benzine ve motorine bu gece zam geliyor
Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim
İki cevabınız evetse teşhis koronavirüs olabilir
'Haziran ayında normale döneriz'
Yurt dışındaki 25 bin Türk için 'Ramazan operasyonu'
Bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
instagram'a müzik özelliği gelmesi 1
tbmm'nin 45 günlük tatile girmesi 2
salda gölü'ne millet bahçesi yapılması 3
0.021 oranı 1
5 adet ücretsiz maske için kod gelmesi 4
sabır 3
mercimek 5
the offspring 1
18,00'den sonrapide yapılmasının yasaklanması 1
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 3
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Düziçi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 22 İşçi Alacak
İzmir Torbel 4 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşil Yıldırım Aş. Geçici 10 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam