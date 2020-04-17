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Koronavirüs tedbirleri, evdeki su ve içecek tüketimi artırdı

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Seyhanlı:Sosyal temasın en aza indirilmeye çalışıldığı bu dönemde hemen hemen her kategoride ev dışı tüketiminin ev içine kaydığını gözlemliyoruz. Ambalajlı su pazarı için de benzer bir tüketici davranışının ortaya konduğunu söyleyebiliriz"- "Ambalajlı sular yaşanmasını arzu etmediğimiz doğal afetlerde, salgın hastalıklarda, savaşlarda ve diğer olağanüstü hallerde toplumumuzun adeta yaşam sigortasıdır. Yaşam kalitemizi artırmamızda ve sağlıklı yaşamın bir parçası olarak vazgeçilmez bir öneme sahiptir
 17 Nisan 2020 11:21
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Koronavirüs tedbirleri, evdeki su ve içecek tüketimi artırdı

Uzmanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bağışıklık sistemini desteklemek için yeterli miktarda sıvı tüketilmesi önerileri, su ve içecek tüketimini de artırdı.

Koronavirüs salgınından korunmak için dengeli beslenme, düzenli uyku, günlük egzersiz ve stresten uzak kalmayı tavsiye eden uzmanlar ayrıca her gün en az iki litre su tüketilmesini öneriyor. Yapılan araştırmalara göre, sosyal mesafe önlemleri kapsamında eve kapanan vatandaşlar tavsiyelere uyarken, evdeki su ve sıvı tüketiminde de artış yaşanıyor.

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Seyhanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu dönemde her kalemde ev dışı tüketimin ev içine kaydığını, vatandaşın da bağışıklığı desteklemek için yeterli günlük su tüketimi konusundaki bilincin gelişmesiyle evlerde daha fazla su tüketmeye başladığını söyledi.

Seyhanlı, toplum sağlığının korunması noktasında sorumluluklarını bilerek, bağışıklığın en önemli destekçilerinden biri olan güvenli, kaliteli ve hijyenik suya erişimin kesintisiz sağlanması adına ülkenin dört bir yanında ara vermeden çalıştıklarını dile getirerek, "Sosyal temasın en aza indirilmeye çalışıldığı bu dönemde hemen hemen her kategoride ev dışı tüketiminin ev içine kaydığını gözlemliyoruz. Ambalajlı su pazarı için de benzer bir tüketici davranışının ortaya konduğunu söyleyebiliriz." dedi.

- "Ambalajlı sular olağanüstü hallerde yaşam sigortasıdır"

Salgın gibi olağanüstü dönemlerde hijyenik ambalajlı sulara olan ihtiyacın ciddi öneme sahip olduğunu aktaran Seyhanlı, şöyle devam etti:

"Ambalajlı sular yaşanmasını arzu etmediğimiz doğal afetlerde, salgın hastalıklarda, savaşlarda ve diğer olağanüstü hallerde toplumumuzun adeta yaşam sigortasıdır. Yaşam kalitemizi artırmamızda, sağlıklı yaşamın bir parçası olarak vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Çünkü Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenen ve bünyesinde sağlığa yararlı çeşitli mineralleri barındıran ambalajlı sular, kaynaktan şişelenme sürecine kadar tüm aşamalarda gerekli gıda güvenliği ve hijyen şartları sağlanarak tüketicilerimize sunulmaktadır."

Salgınla mücadele tedbirlerinin etkili bir şekilde hayata geçirilerek istenilen sonuçların alınması için herkesin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirten Serdar Seyhanlı, ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşların öneri ve tedbirlerini titizlikle uyguladıklarını vurguladı.

Seyhanlı, su üretim ve dağıtımında alınan önlemlere dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle üretim, dağıtım ve satış zincirlerinde salgın riskini önlemek, çalışanların, tedarikçilerin, tüketicilerin ve toplumun sağlığının korunmasına destek olmak amacıyla atılacak adımlar titizlikle belirlenmiş ve hayata geçirilmiştir. Çalışan sağlığı ve güvenliği ile ürün güvenliğini korumak adına sektörde ilave bir dizi önlemler alındı. Tüketicilerimizin en temel ihtiyacı olan temiz, güvenilir su tedarikinin kesintisiz sağlanması için SUDER üyesi firmalarımız, tedarikçilerimiz, ambalajlı suları ülkemizin dört bir yanına ulaştıran ve market raflarına koyan bayilerimiz ve evlere su dağıtımını gerçekleştirilen noktalarımız büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürmekteler. Bu görevi yerine getirirken tüketicilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını koruyabilmek adına tedarikten dağıtıma tüm sektör çalışanları virüs ve korunma yolları hakkında bilgilendirilmiş ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır."

- Üç haftada içecek artışları yükseldi

İpsos Araştırma Şirketi'nin yaptığı araştırmaya göre, içecek tüketiminde de artış yaşanıyor. Şirketin Hane İçi Tüketim Ürünleri araştırmasına göre, Türkiye'de ilk koronavirüs vakası ortaya çıkmasından itibaren üç hafta boyunca hanelerdeki içecek tüketimi büyük bir artış gösterdi. Araştırmaya göre, meyve sularında tüketim yüzde 104, ayranda yüzde 98, gazlı meşrubat ise yüzde 86 oranında arttı.

Anadolu Ajansı
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