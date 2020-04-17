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İstanbul'da hafta sonu için toplu taşıma kullanımı açıklaması

STANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında, kentteki toplu taşıma düzenine dair bilgi verdi
 17 Nisan 2020 11:25
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İstanbul'da hafta sonu için toplu taşıma kullanımı açıklaması

Hafta sonu İstanbul'da İETT, Metro ve Şehir hatlarının çalışma düzenleri belirlendi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İmamoğlu; İETT, Metro ve Şehir hatlarının çalışma aralıkları ve kullanım düzenleri hakkında bilgi verdi.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz

Buna göre, toplu taşıma kullanımının sağlık çalışanlarına ücretsiz olduğu bir kez daha belirtildi. Ayrıca, sağlık çalışanlarının diledikleri saatlerde özel servis sağlanacağı da belirtildi.

İşte İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma düzenlemesi:

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