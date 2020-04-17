Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan açıklama yapacak
Bilim Kurulu toplanıyor... Toplantının ardından Bakan Fahrettin Koca açıklama yapacak.
|17 Nisan 2020 11:42
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