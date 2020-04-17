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Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan açıklama yapacak

Bilim Kurulu toplanıyor... Toplantının ardından Bakan Fahrettin Koca açıklama yapacak.
 17 Nisan 2020 11:42
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Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14:00'te video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.

Bakan Koca'nın saat 16.00'da basın toplantısı yapması bekleniyor.
Memurlar.Net
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