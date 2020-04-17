1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Şimdi, esas oralara dikkat etmek lazım

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs vakalarınının görüldüğü küçük şehirlere değinerek, "henüz bir bağışıklık da gelişmemiş olduğundan vakalar bir anda artabilir. Esas oralara dikkat etmek lazım şimdi." dedi
 17 Nisan 2020 11:27
Yazdır
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Şimdi, esas oralara dikkat etmek lazım

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınında gelinen son durumu Posta gazetesi yazarı Murat Çelik'e anlattı. Ceyhan, küçük şehirlerdeki tehlikenin ne olduğunu ve salgın kontrol altına alındıktan sonraki riski açıkladı.

Çelik, "Mehmet Ceyhan uyarıyor" başlıklı köşesinde Ceyhan'ın açıklamalarını aktardı:

Küçük şehirlere dikkat

-Bakanlığın açıkladığı rakamlara bakıyorsunuz. Son 3 günde hızlı bir azalma var. Eğer azalma dönemine girdiysek, ekstra başka önlemlere de gerek yok demektir. Şu andaki tedbirlerle işi halledeceğiz anlamına gelir ki, bu iyi haber. Ama önlemleri sıkı şekilde uygulamaya devam etmek, vaka sayısını daha da azaltır.

İstanbul'da bağışıklık belli ölçüde oluştu

-Ancak, Anadolu'ya bakıyorum ben. 47 şehrin vaka sayısı 100'ün altında. Bu tablo, şunu düşündürüyor insana. Yarın İstanbul azalınca rakamlar düşecek ama bu şehirlerin tamamı potansiyel bir vaka artış odağı olabilir.

İstanbul kısa süre içerisinde azalacaktır çünkü çok vaka görüldü, bağışıklık belli ölçüde oluştu ve tedbirler de sıkı uygulanıyor.

-Ama o küçük şehirlerde, tedbirler büyükşehirler kadar sıkı olmamasına, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmamasına rağmen vaka sayısı çok az.

-Yarın eğer oralarda bulaş hızlanırsa, henüz bir bağışıklık da gelişmemiş olduğundan vakalar bir anda artabilir. Esas oralara dikkat etmek lazım şimdi.

Salgın kontrol altına alındıktan sonraki risk

Prof. Mehmet Ceyhan'ın dikkat çektiği ikinci konu da şu:

-Diyelim ki biz salgını kontrol altına aldık. Rakamlar iyice düştü artık vaka görülmüyor. O aşamadan sonrasında da dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var.

Yeni bir dalga anlamına gelebilir

-Normal hayata dönüldüğünde, bu dönemi evde, izole şekilde geçiren kesim, bağışıklık kazanmadan hayatına devam edecek demektir. Eğer virüs tamamen kaybolmamışsa, bu bahsettiğim insanlar yine risk altında olacaktır. Bu da salgında yeni bir dalga anlamına gelebilir.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı
17 Nisan 2020 12:25		 Yardıma gitmişti, vefat ettiğini öğrenince merdivenlerde Kur'an okudu
17 Nisan 2020 12:09
Özal'ın ölümünün üzerinden 27 yıl geçti
17 Nisan 2020 12:04		 Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim
17 Nisan 2020 11:38
Bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti
17 Nisan 2020 11:04		 Son testleri de negatif çıkınca hastaneden dans ederek ayrıldı
17 Nisan 2020 10:57
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ramazan öncesi uyarılar
17 Nisan 2020 10:41		 50 yıldır biriktirdiği kolonyaları dağıtacak
17 Nisan 2020 10:36
Virüsü yenen doktorlar anlattı: Hafife aldık yanıldık
17 Nisan 2020 09:42		 20 yaş altı gençlerden 'Evde Kal' çağrısı
17 Nisan 2020 09:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:33 - Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi12:30 - İnfaz hakimliklerinde yeni dönem Eylül'de başlayacak12:30 - HDP'li vekilin 2015'teki sokağa çıkma yasağıyla ilgili başvurusu reddedildi12:25 - Yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı12:15 - Gün ortasında dolardan sert yükseliş12:09 - Yardıma gitmişti, vefat ettiğini öğrenince merdivenlerde Kur'an okudu12:05 - Meclis'teki fezleke sayısı 1000'e ulaştı12:04 - Özal'ın ölümünün üzerinden 27 yıl geçti12:00 - Komisyon'da Öğretim Üyelerinin emeklilik yaş haddine düzenleme11:43 - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 184 bini geçti
11:43 - Koronavirüs nedeniyle doğal elma sirkesine talep arttı11:42 - Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan açıklama yapacak11:38 - Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim11:29 - Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'i çocuk11:27 - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Şimdi, esas oralara dikkat etmek lazım11:25 - İstanbul'da hafta sonu için toplu taşıma kullanımı açıklaması11:21 - Koronavirüs tedbirleri, evdeki su ve içecek tüketimi artırdı11:16 - İzmir'de ortaokul öğrencisi uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ovalı: 'Dornaz alfa' ilacı acilen klinik testlere alınmalı
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ramazan öncesi uyarılar
Luppo satışları 5 kat arttı mı?
Sağlık Bakanlığından ek ödemelere dair 15 maddelik yazı
Benzine ve motorine bu gece zam geliyor
Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim
İki cevabınız evetse teşhis koronavirüs olabilir
'Haziran ayında normale döneriz'
Yurt dışındaki 25 bin Türk için 'Ramazan operasyonu'
Bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
the offspring 1
14.04.2020 fahrettin koca'nın açıklamaları 1
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 1
gamze pala 1
mem.net sözlük cafe 1
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 3
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 1
fatmanur altun 1
mercimek 5
salda gölü'ne millet bahçesi yapılması 3
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Düziçi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 22 İşçi Alacak
İzmir Torbel 4 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşil Yıldırım Aş. Geçici 10 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam