Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Şimdi, esas oralara dikkat etmek lazım

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınında gelinen son durumu Posta gazetesi yazarı Murat Çelik'e anlattı. Ceyhan, küçük şehirlerdeki tehlikenin ne olduğunu ve salgın kontrol altına alındıktan sonraki riski açıkladı.

Çelik, "Mehmet Ceyhan uyarıyor" başlıklı köşesinde Ceyhan'ın açıklamalarını aktardı:

Küçük şehirlere dikkat

-Bakanlığın açıkladığı rakamlara bakıyorsunuz. Son 3 günde hızlı bir azalma var. Eğer azalma dönemine girdiysek, ekstra başka önlemlere de gerek yok demektir. Şu andaki tedbirlerle işi halledeceğiz anlamına gelir ki, bu iyi haber. Ama önlemleri sıkı şekilde uygulamaya devam etmek, vaka sayısını daha da azaltır.

İstanbul'da bağışıklık belli ölçüde oluştu

-Ancak, Anadolu'ya bakıyorum ben. 47 şehrin vaka sayısı 100'ün altında. Bu tablo, şunu düşündürüyor insana. Yarın İstanbul azalınca rakamlar düşecek ama bu şehirlerin tamamı potansiyel bir vaka artış odağı olabilir.

İstanbul kısa süre içerisinde azalacaktır çünkü çok vaka görüldü, bağışıklık belli ölçüde oluştu ve tedbirler de sıkı uygulanıyor.

-Ama o küçük şehirlerde, tedbirler büyükşehirler kadar sıkı olmamasına, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmamasına rağmen vaka sayısı çok az.

-Yarın eğer oralarda bulaş hızlanırsa, henüz bir bağışıklık da gelişmemiş olduğundan vakalar bir anda artabilir. Esas oralara dikkat etmek lazım şimdi.

Salgın kontrol altına alındıktan sonraki risk

Prof. Mehmet Ceyhan'ın dikkat çektiği ikinci konu da şu:

-Diyelim ki biz salgını kontrol altına aldık. Rakamlar iyice düştü artık vaka görülmüyor. O aşamadan sonrasında da dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var.

Yeni bir dalga anlamına gelebilir

-Normal hayata dönüldüğünde, bu dönemi evde, izole şekilde geçiren kesim, bağışıklık kazanmadan hayatına devam edecek demektir. Eğer virüs tamamen kaybolmamışsa, bu bahsettiğim insanlar yine risk altında olacaktır. Bu da salgında yeni bir dalga anlamına gelebilir.