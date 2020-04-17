Meclis'teki fezleke sayısı 1000'e ulaştı
|17 Nisan 2020 12:05
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Meclis Başkanlığına, 26. Yasama Dönemi'nden devreden ve 27. Yasama Dönemi'nde gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkeresi sayısı 1000'e ulaşırken, bunlardan 29'u iade edildi.
Meclise, son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Özdağ'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.
Böylece, 26. Yasama Dönemi'nden devreden ve 27. Yasama Dönemi'nde Cumhurbaşkanlığınca TBMM Başkanlığına gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkeresi sayısı 1000'e ulaştı. Bunlardan 29'u iade edildi.
- Dokunulmazlık dosyası olan 175 milletvekili var
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda, 175 milletvekiline ait 971 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
HDP'li 55 milletvekilinin 695, CHP'li 95 milletvekilinin 216, AK Parti'li 9 milletvekilinin 10, MHP'li 5 milletvekilinin 8, İYİ Parti'li 6 milletvekilinin 6 dosyası yer alıyor.
Ayrıca Türkiye İşçi Partisinden 2 milletvekilinin 7, Demokratik Bölgeler Partisinden 1 milletvekilinin 27, 2 bağımsız milletvekilinin ise 2 dosyası bulunuyor.
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