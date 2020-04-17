Yardıma gitmişti, vefat ettiğini öğrenince merdivenlerde Kur'an okudu
Ankara'da yardıma gittikleri yaşlı vatandaşın dakikalar önce vefat ettiğini öğrenen din görevlisi, apartman merdivenlerinde merhumun kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu
|17 Nisan 2020 12:09
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Diyanet İşleri Başkanlığı Keçiören Müftülüğü Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, kentin kuzeyinde ikamet eden yaşlı adamın ihtiyaçlarını karşılamak üzere adresine gitti. Eve ulaşan ekipler, yaşlı vatandaşın dakikalar önce vefat ettiğini öğrendi.
Bunun üzerine ekip içinde yer alan Büyük Ankara Camii Uzman İmam Hatibi Nuh Küyük, sosyal mesafe kurallarını da dikkate alarak apartman merdivenlerinde merhumun kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu. Aileye taziye dileklerinde bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, vatandaşların dua ve teşekkürleri ile oradan ayrıldılar.
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