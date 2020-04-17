Trabzon'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan doktor taburcu edildi
Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan doktoru mesai arkadaşları horon teperek uğurladı.
|17 Nisan 2020 12:52
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