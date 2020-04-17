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Antalya'da budadığı ağaçtan düşen kişi öldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde budadığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
 17 Nisan 2020 12:53
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Antalya'da budadığı ağaçtan düşen kişi öldü

Galip Özdamar (63), Altınyaka Mahallesi'nde komşusunun bahçesindeki ağaca budama yapmak amacıyla çıktı.

Özdamar'ın dengesini kaybederek düştüğünü görenler, 112 Acil Servis ekibinden yardım istedi.

Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Özdamar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Anadolu Ajansı
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