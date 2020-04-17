Kars'ta BİLSEM görevlileri polisler için siperlik üretiyor
|17 Nisan 2020 13:05
|Yazdır
Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden güvenlik güçleri için yüz koruyucu siperlik üretiliyor.
BİLSEM görevlileri, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadelesine destek olmak amacıyla 3D yazıcıyla yüz koruyucu siperlik üreterek İl Emniyet Müdürlüğü ve kentteki hastanelere teslim ediyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, BİLSEM'de üretilen yüz koruyucu siperliklerin bir bölümünü İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'a teslim etti.
Acay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu çalışmalarda özellikle BİLSEM Müdürü Ali Kasım Bulut ve yardımcıları ile evlerinde bu işe gönüllü olarak katkı sağlayan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onların el emeklerini sağlık ve emniyet çalışanlarına teslim etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
Acay, Kars Emniyet Müdürlüğüne toplam 2 bin siperlik teslim ettiklerini belirtti.
İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da maskelerin görev yapan polislerin işine yarayacağını ifade ederek, "Çünkü bizim arkadaşlarımız vatandaşlarla birebir muhatap oluyor, ayrıca kontrollerimiz de sıkı şekilde devam ediyor. Özellikle şehir giriş ve çıkışlarında uygulamalarımız aralıksız sürüyor. Bu kontrolleri yaparken de tedbirlerimizi en üst seviyede almamız gerekiyor. Bu vesileyle eldiven, maske ve bu tip siperlikler bizim için çok önemli." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Anadolu Üniversitesi online yapacağı AÖF sınavlarına hazır
17 Nisan 2020 14:25
|MEB, ilk solunum cihazını üretti
16 Nisan 2020 09:17
|Meslek lisesi seri üretime geçti, günlük 3 bin maske üretiliyor
13 Nisan 2020 14:00
|4 kuruluştan Milli Eğitim Bakanlığına maske teşekkürü
11 Nisan 2020 19:06
|MKÜ, koronavirüs aşısı ve ilacı geliştirmek için izin istedi
10 Nisan 2020 16:00
|MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi
10 Nisan 2020 15:18
|Lise öğrencilerinden sağlık çalışanları için destek klibi
10 Nisan 2020 14:57
|BİLSEM'de 3D yazıcıyla 'video laringoskop' ürettiler
08 Nisan 2020 18:16
|Bilgisayarı olmayan öğrencilere okulda ki bilgisayarları verdiler
08 Nisan 2020 15:43
|Proje okulu, bu dönemde, şahsen başvuru istedi
06 Nisan 2020 15:37