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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,98 artışla 98.158,78 puana çıktı.
 17 Nisan 2020 13:12
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,98 artışla 98.158,78 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.909,68 puan artarak 98.158,78 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,59, holding endeksi yüzde 2,26 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,51 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,83 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisine ilişkin gelişmelerle küresel pay piyasalarındaki alıcılı seyre paralel Borsa İstanbul'un da yükseliş eğiliminde hareket ettiğini, (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.

Öğleden sonra, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı beklenti anketi, yurt dışında ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin destek, 99.00 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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