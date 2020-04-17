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KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama süresi uzatıldı

Sağlık Bakanlığı, KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama süresini 30 Nisan'a kadar uzattı
 17 Nisan 2020 13:19
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KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama süresi uzatıldı

Sağlık Bakanlığı, KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama süresini 30 Nisan'a kadar uzattı.

KPSS-2020/5 GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin KPSS-2020/5 yerleştirme sonuçları 06.04.2020 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmış, yerleşenlerin göreve başlama işlemleri hakkında 07.04.2020 tarihinde https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyuru yayımlanarak, ikamet adresi yerleştiği sağlık tesisi ile aynı ilde olanlar için başvuruların 09.04.2020 - 14.04.2020 tarihleri arasında alınmasına ve göreve başlama işlemlerinin 14.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanmasına, ikamet adresi yerleştiği sağlık tesisi ile farklı ilde olanlar için başvuruların 09.04.2020 - 17.04.2020 tarihleri arasında alınmasına ve göreve başlama işlemlerinin 17.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanmasına karar verilmişti. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen internet adresinde 14.04.2020 tarihinde bir duyuru daha yayımlanarak ikamet adresi yerleştiği sağlık tesisi ile aynı ilde olanlar için başvuruların 17.04.2020 tarihine kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

Ancak, bu süreçte Covid-19 salgını ile etkin mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığınca yapılan düzenleme neticesinde; iller arası seyahatlerin izne tabi tutulmuş olması ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2020 tarihli ve E.6484 sayılı Genelgesi ile otuz Büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek uygulanmış olması sebepleriyle hak sahiplerinin büyük bir kısmının süresi içinde başvuru evrakını teslim edemedikleri anlaşılmıştır.

Bu itibarla, KPSS-2020/5 göreve başlama işlemleri kapsamında; yerleşenlerin ikamet adreslerine bakılmaksızın başvuru ve göreve başlama süresi 30.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.
Memurlar.Net
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