Adana'da gizli hayırsever mahallelinin market borcunu ödedi
|17 Nisan 2020 13:31
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Adana'da gizli bir hayırsever, mahalle sakinlerinin 7 bin liralık market borcunu ödedi.
İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir markete giderek veresiye defterlerinde kayıtlı 7 bin liralık borcu ödedi.
Market sahibi Tahsin Aydar da girişe "Bu bakkalın veresiye defteri bir hayırsever tarafından ödenmiştir. Mahallenin borcu yoktur. Hayırsever vatandaştan allah razı olsun." yazısı astı.
Aydar, AA muhabirine, hayırseverin dün gelerek borçları ödediğini belirterek, "Borç defterini istedi, ben de ne yapacağını sordum. Borçları sileceğini söyledi. İnanmadım ilk başta. Sonra defteri çıkarttık hesapladık. 7 bin lira borç çıktı. Parasını verdi, defteri aldı. Borcu olanlar duyunca çok sevindi. Hayırseveri tanımıyorum, herhangi bir şey söylemedi." diye konuştu.
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