1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belge Tarama Sistemi'ne bir günde 210 bin kişi girdi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerince, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle evde kalan vatandaşlar ile araştırmacılar için erişime açılan ve 30 milyondan fazla tarihi vesikanın bulunduğu Belge Tarama Sistemi'ni bir günde 210 bin kişi ziyaret etti
 17 Nisan 2020 13:32
Yazdır
Belge Tarama Sistemi'ne bir günde 210 bin kişi girdi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için erişime açılan ve 30 milyondan fazla tarihi vesikanın bulunduğu Belge Tarama Sistemi'ni bir günde 210 bin kişi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı'dan bugüne var olan Devlet Arşivleri Başkanlığının yeni hükümet sistemiyle Cumhurbaşkanlığına bağlandığını, bu kapsamda da faaliyetlerini ve çalışmalarını artırarak sürdürdüğünü söyledi.

Vatandaşların dün itibarıyla tarihi vesikalara Belge Tarama Sistemi üzerinden erişebileceğini, bunun da arşiv ve arşivcilik tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ünal, "Yapılan hizmet, akademisyenlere, bilim insanlarına çok önemli katkılar sağlayacak durumdadır." dedi.

Ünal, hala dünyanın birçok ülkesinde araştırma hizmetlerinin son derece yavaş olduğuna, Devlet Arşivleri Başkanlığının ise araştırmacı odaklı, şeffaf ve pratik hizmet sunarak dünyaya öncü olduğuna dikkati çekti.

Belgelerin dijital ortama aktarılmasının en önemli sebeplerinden birinin, tarihi vesikaların yıpranmasını engellemek olduğunu aktaran Ünal, "Biz, bu belgelerin gelecek kuşaklara sağlıklı şekilde aktarabilmesi için dijital ortama alıyoruz. Hem araştırmacılarımız hem çalışanlarımız, bu belgeye dokunmaktan içtinap ediyoruz ." diye konuştu.

- "Arşivleri insanların evine götürelim dedik"

Uğur Ünal, belgelerin dijital ortama aktarılmasının uzun yıllardır araştırmacıların talepleri arasında olduğunu, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle de bu işlemi hızlandırma kararı aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu süreç içerisinde bilim insalarımız, 20 yaş ve altı, 65 yaş ve üstü birçok vatandaşımız evinde oturuyor. Hükümetimizin şu an belirlemiş olduğu 'Evde kal' kampanyası süresince biz de bunları destekleme kararı aldık. İnsanlar arşivlere, çalışma mekanlarına gelemiyor. O zaman biz, çalışma mekanlarını veya arşiv belgelerini insanların evine götürelim dedik. Bu açıdan önemlidir. Araştırmacılarımız artık rahat bir şekilde faydalanabilir."

Sistemde dünden itibaren bir yoğunluk olduğunu aktaran Ünal, "Son 24 saat içerisinde 210 binin üzerinde araştırmacının sisteme girdiğini, belge taraması yaptığını görüyoruz. İlk günler ister istemez yoğunluk olacaktır ama müteakip günlerde rahatlama olacaktır." dedi.

Temelde tarih araştırmalarının yapıldığı siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda her türlü evrakın erişime açıldığını aktaran Ünal, "Araştırmacılar, Devlet Arşivleri'nin resmi sitesine girdiklerinde Belge Tarama Sistemi'ni görecekler. Buradan gayet basit şekile giriş yapacaklar. Üyeler zaten TC kimlik numarasıyla girecek. Aynı şekilde e-devlet ile de entegredir. Vatandaşlarımız ve araştırmacılar, e-devlet şifreleriyle de giriş yapabilir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mali müşavirlerden tüm vergi beyannameleri için erteleme talebi
17 Nisan 2020 11:16		 Koronavirüs sürecinde kiraya yapılan zamma itiraz edilebilir
10 Nisan 2020 11:56
Çocuk bakım kurumlarında uzun süreli vardiyaya izin
10 Nisan 2020 00:01		 Erbaş: Koronavirüsten ölenler hükmen şehit sayılır
08 Nisan 2020 09:24
Doktorun 'ev sahibi' isyanı
07 Nisan 2020 08:15		 Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini ertelendi
24 Mart 2020 13:13
Soylu: Maske stoklayan fabrikalara süre verdik, el koyabiliriz
23 Mart 2020 01:07		 Sağlık Bakanlığından seyyar görev tazminatı ödenecek personel açıklaması
18 Mart 2020 17:05
İçişleri Bakanlığı'ndan 'eğlence mekanları' genelgesi
15 Mart 2020 21:56		 Müze giriş zammına dava
28 Şubat 2020 08:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:30 - Sayıştay, 20 belediyenin istisnai kadroyu istismar ettiğini tespit etti14:28 - Bilim Kurulu toplandı... Bakanın açıklama yapması bekleniyor14:27 - Bakan Kasapoğlu'ndan 'Evde kal hareketsiz kalma' projesi için mesaj14:25 - Anadolu Üniversitesi online yapacağı AÖF sınavlarına hazır14:22 - Koronavirüs vaka ve ölü sayısına göre, Türkiye'nin Dünya'daki yeri14:19 - Sağlık çalışanı baba, oğluna oyuncağı Vefa Destek Grubu ile gönderebildi14:11 - Koronavirüsü yenen polis memuru 'immün plazma' bağışçısı oldu14:02 - Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti14:00 - Kovid-19 ile ilgili uyarı anonslarında 'Sıcak hava yanıltmasın' vurgusu13:58 - Trabzon'da virüsü yenen doktoru arkadaşları horon teperek uğurladı
13:45 - Bilim Kurulu Üyesi'nden Ramazan öncesi uyarılar13:41 - Ebru Şallı'nın acı günü...Oğlu Pars hayatını kaybetti13:40 - Gaziantep'te din görevlileri vatandaşın tarlasını sürdü13:38 - AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala toprağa verildi13:35 - Sosyal medyada 'Kovid-19 provokasyonu' yapanlar takip altında13:32 - 'Tarımı stratejik bir alan olarak görmemiz gerek'13:32 - Belge Tarama Sistemi'ne bir günde 210 bin kişi girdi13:31 - Adana'da gizli hayırsever mahallelinin market borcunu ödedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ovalı: 'Dornaz alfa' ilacı acilen klinik testlere alınmalı
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ramazan öncesi uyarılar
Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim
Luppo satışları 5 kat arttı mı?
Ebru Şallı'nın acı günü...Oğlu Pars hayatını kaybetti
Benzine ve motorine bu gece zam geliyor
Sağlık Bakanlığından ek ödemelere dair 15 maddelik yazı
İki cevabınız evetse teşhis koronavirüs olabilir
'Haziran ayında normale döneriz'
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Şimdi, esas oralara dikkat etmek lazım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fatmanur altun 1
gamze pala 1
salda gölü'ne millet bahçesi yapılması 3
marketlerde luppo'nun kalmaması 1
instagram'a müzik özelliği gelmesi 1
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 1
mercimek 5
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 3
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 2
tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışmak 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Düziçi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 22 İşçi Alacak
İzmir Torbel 4 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşil Yıldırım Aş. Geçici 10 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam