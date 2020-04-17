İspanya'da virüsten ölen sayısı bir günde 585 artışla 19 bin 715'e çıktı
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 585 artışla 19 bin 715'e çıktı
|17 Nisan 2020 13:20
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İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 585 artışla 19 bin 715'e çıktı
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