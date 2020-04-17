AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala toprağa verildi
|17 Nisan 2020 13:38
|Yazdır
Pala için Fındıklı Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, AK Parti İl Başkanı İshak Alim, partililer, yakınları ve ilçe halkı katıldı.
Cenazede koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak namaz kılındı.
Pala'nın annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala cenaze cami avlusundan ayrılırken gözyaşlarını tutmadı. Anne Pala, "Yavrum sana nasıl kıydılar? Bu acı çok başka." diye ağıt yaktı.
Pala'nın naaşı ilçe merkezindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
- Olayın geçmişi
Fındıklı ilçesindeki Sabancı Öğretmenevi'ne gelen S.D, Gamze Pala'yla tartışmış, Pala'ya silahla ateş eden zanlı ardından bıçaklayarak öldürmüştü.
Güvenlik güçlerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bilim Kurulu toplandı... Bakanın açıklama yapması bekleniyor
17 Nisan 2020 14:28
|'Tarımı stratejik bir alan olarak görmemiz gerek'
17 Nisan 2020 13:32
|HDP'li vekilin 2015'teki sokağa çıkma yasağıyla ilgili başvurusu reddedildi
17 Nisan 2020 12:30
|Şentop'dan balkondan istiklal marşı okumaya davet
17 Nisan 2020 10:53
|İnfaz yasası AYM'ye giderse kapsam genişler mi?
17 Nisan 2020 08:26
|Yurt dışındaki 25 bin Türk için 'Ramazan operasyonu'
17 Nisan 2020 08:00
|'Çin'de kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu'
17 Nisan 2020 02:18
|Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
17 Nisan 2020 00:17
|17 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
17 Nisan 2020 00:06
|Irak ve İngiltere'deki bazı Türk vatandaşları yurda döndü
16 Nisan 2020 23:50