Trabzon'da virüsü yenen doktoru arkadaşları horon teperek uğurladı
Trabzon'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan doktor taburcu edildi
|17 Nisan 2020 13:58
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Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan doktoru mesai arkadaşları horon teperek uğurladı.
Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bir süre önce görev yaptığı Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Dr. Selin Ünal sağlığına kavuştu.Hastaneden alkışlar eşliğinde uğurlanan Ünal'ın mesai arkadaşları, hastanenin önünde horon tepti.
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