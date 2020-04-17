Dolarda hızlı düşüş
Geçtiğimiz hafta başından itibaren yükselişini sürdüren dolar, öğlen saatleri itibariyle düşüşe geçti. Gün içinde 6,95 seviyelerini aşan dolar/TL paritesi 6,83 seviyelerine geriledi
|17 Nisan 2020 14:36
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Geçtiğimiz hafta başından itibaren yükselişini sürdüren dolar, öğlen saatleri itibariyle düşüşe geçti. Gün içinde 6,95 seviyelerini aşan dolar/TL paritesi 6,83 seviyelerine geriledi.
ABD Başkanı Donald Trump'un ekonomiyi üç aşamalı olarak açma planını açıklamaları piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Geçtiğimiz hafta başından itibaren yükselişte olan dolar gün içinde 6,95 seviyelerini aşmıştı. Öğlen saatleri itibariyle de düşüşe geçen parite haftanın son gününde yüzde 1,5'lik düşüşle 6,83 seviyelerine kadar geriledi.
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