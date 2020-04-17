1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenlerin ürettiği siperli maskeleri polisler taktı

Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen 150 siperli maske, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
 17 Nisan 2020 14:48
Yazdır
Öğretmenlerin ürettiği siperli maskeleri polisler taktı

Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen 150 siperli maske, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, BİLSEM'de gönüllü öğretmenler tarafından 3D yazıcılar ile üretilen siperli maskeler, Emniyet Müdür Yardımcısı Bahri Erol'a verildi.

Erol, maskeleri polis ekiplerine dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat çalışarak toplumun huzuru ve refahının sağlanması, kamu düzeninin bozulmaması için canla başla mücadele ettiğini söyledi.

Kalkan, güvenlik güçlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Koronavirüs sürecinde öğretmenlerin de fedakarca çalıştıklarını dile getiren Kalkan, "Öğretmenlerimizin el emeklerini sağlık ve emniyet çalışanlarımızla paylaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İl Milli Eğitim Müdürülüğü öğrenciler için online ders kanalı açtı
15 Nisan 2020 17:19		 Müdür ve yardımcısı, fedakar sağlıkçılar için iş başında
12 Nisan 2020 11:41
Meslek lisesinin gönüllü öğretmenleri cerrahi maske üretiyor
07 Nisan 2020 14:11		 Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor
28 Mart 2020 11:04
Kayseri'de 3 meslek lisesi maske üretimine başladı
26 Mart 2020 19:19		 Gönüllü öğretmenler sağlıkçılar için maske üretiyor
24 Mart 2020 13:36
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 'İstMem' uygulaması
20 Mart 2020 19:14		 Uzaktan eğitim ile ilgili en çok sorulan 18 soru ve cevabı
19 Mart 2020 14:22
Manisa İl Milli Eğitim'den 'İstiklal Marşı' açıklaması
14 Mart 2020 14:10		 İstanbul Milli Eğitim'den 'Materyal Tasarımı Kursu'
11 Mart 2020 21:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:13 - İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı16:10 - Ankara Valiliğinden, cezaevinde araç konvoyu açıklaması16:07 - Koronavirüs vaka sayısı en çok bu ülkelerde görüldü16:02 - Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis15:59 - Almanya'da salgın kontrol altına alındı15:53 - Bugün Karantinaya alınan bölgeler15:51 - Bakan Pekcan'dan 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' açıklaması15:46 - Kandilde 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi15:45 - Hollanda'da koronavirüsten son 24 saatte 144 kişi öldü15:41 - Vali Yerlikaya: 500 bin maske evlere teslim edildi
15:33 - 25 bin vatandaşın yurt dışından tahliyesi 27 Nisan'da tamamlanacak15:31 - İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıktı, trafik kazasında öldü15:29 - Bilim Kurulu Üyesi'nden Ercüment Ovalı'ya tepki15:24 - Sokağa çıkma yasağı öncesi pazarlarda fiyatlar arttı15:13 - 73 yaşındaki KOAH hastası koronavirüsü yendi15:11 - Yargıtay'da müzakereler yeniden ertelendi15:08 - Bakan'ın görevden alınmasına neden olan yol bitmek üzere15:06 - Mehmet Öz'den tepki çeken koronavirüs açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ovalı: 'Dornaz alfa' ilacı acilen klinik testlere alınmalı
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ramazan öncesi uyarılar
Ebru Şallı'nın acı günü...Oğlu Pars hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ercüment Ovalı'ya tepki
Luppo satışları 5 kat arttı mı?
Benzine ve motorine bu gece zam geliyor
Sağlık Bakanlığından ek ödemelere dair 15 maddelik yazı
İki cevabınız evetse teşhis koronavirüs olabilir
Dolardan sonra altın da sert düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 2
salda gölü'ne millet bahçesi yapılması 3
oğuz aksaç 2
luppo 2
the offspring 1
komutanların efsane sözleri 2
ücretsiz izne gönderilenler için devlet desteği 1
sabır 4
marketlerde luppo'nun kalmaması 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Düziçi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 22 İşçi Alacak
İzmir Torbel 4 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşil Yıldırım Aş. Geçici 10 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam