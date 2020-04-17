Memurlar.net Telegram sayfası açıldı... Katılmak için tıklayın
|17 Nisan 2020 14:55
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Memurlar.net olarak sosyal medya mecralarını aktif bir şekilde kullanıyoruz.
Son olarak Telegram'da da sayfa açtık. Memurlar.net'in telegram sayfası için TIKLAYINIZ
İlgili sayfaya gittikten sonra "JOİN" sekmesine tıklarsanız. Sayfaya katılım sağlamış olursunuz. Bu şekilde, Telegram sayfasına atacağımız önemli haberlerden, bilginiz olmuş olur.
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