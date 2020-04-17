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Memurlar.net Telegram sayfası açıldı... Katılmak için tıklayın

Sosyal medya kanallarını aktif bir şekilde kullanan memurlar.net Telegram sayfası da açtı.
 17 Nisan 2020 14:55
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Memurlar.net Telegram sayfası açıldı... Katılmak için tıklayın

Memurlar.net olarak sosyal medya mecralarını aktif bir şekilde kullanıyoruz.

Son olarak Telegram'da da sayfa açtık. Memurlar.net'in telegram sayfası için TIKLAYINIZ

İlgili sayfaya gittikten sonra "JOİN" sekmesine tıklarsanız. Sayfaya katılım sağlamış olursunuz. Bu şekilde, Telegram sayfasına atacağımız önemli haberlerden, bilginiz olmuş olur.

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Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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