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Mehmet Öz'den tepki çeken koronavirüs açıklaması

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz katıldığı bir televizyon programında okulların açılmasına ilişkin sözleriyle tepki topladı. Doktor Öz tepkilerin ardından sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür diledi.
 17 Nisan 2020 15:06
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Mehmet Öz'den tepki çeken koronavirüs açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün yaptığı son açıklama tepki topladı.

Fox News kanalına konuşan Dr. Mehmet Öz, corona virüs salgını nedeniyle ABD'de kapatılan okulların yeniden açılması gerektiğini söyledi.

Ünlü kalp cerrahı, "Öncelikle cazibemizi tekrar kazanmamız gerekiyor. Bazı şeyler bir sorun olmadan açılmalı örneğin okullar. Size söylüyorum okullar çok çekici bir fırsat. Lancet dergisinde yeni bir makale gördüm. Makalede okulların açılmasının toplam ölüm sayısını yüzde 2-3 arasında artıracağı ifade ediliyordu" dedi.

Doktor Öz konuşmasının devamında, "Bu ölüm oranı bazı arkadaşlar için kabul edilebilir bir oran" şeklinde konuştu. Mehmet Öz'ün canlı yayında yaptığı bu açıklama izleyicilerden tepki topladı.

TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Mehmet Öz tepkiler üzerinden sosyal medya platformu Twitter üzerinden özür mesajı paylaştı. Öz mesajında, "Okulların açılmasının riskleri üzerine yaptığım yorumlar insanların aklını karıştırdı ve amacının dışına çıkarak onları üzdü. Yanlış konuştum" ifadelerini kullandı.

Bir milyondan fazla izlenen özür videosunda Doktor Öz "Buradaki amacımız çocukların güvenli bir şekilde okula nasıl dönmeleri gerektiğini konuşmaktı. Çünkü bana insanlar sürekli normal yaşantılarımıza ne zaman döneceğimizi soruyor" sözleriyle kendini savundu.

ABD'DE CORONA VİRÜS

Corona virüs salgının yeni üssü olarak adlandırılan ABD'de 670 binden fazla insana bulaştı ve 34 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. ABD hem vaka hem de can kaybı sayısıyla corona virüsten en fazla etkilenen ülke.
NTV
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