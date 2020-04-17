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25 bin vatandaşın yurt dışından tahliyesi 27 Nisan'da tamamlanacak

Yurt dışından getirilen vatandaşlar, özel olarak hazırlanan 62 ildeki toplam 26 bin kişi kapasiteli yurtlarda 14 gün misafir edildikten sonra, yeni tip koronavirüse rastlanmaması durumunda evlerine gönderilecek
 17 Nisan 2020 15:33
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25 bin vatandaşın yurt dışından tahliyesi 27 Nisan'da tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu, 27 Nisan'da tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu sabah yurt dışındaki vatandaşların ramazan ayı ve bayramını aileleriyle geçirebilmesi için yeni bir tahliye operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında, 59 ülkedeki yaklaşık 25 bin vatandaş Türk Hava Yollarına (THY) ait uçaklarla tahliye edilecek.

Türkiye'ye getirilen vatandaşların, Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularının olup olmadığına ilişkin muayeneleri yapılacak. Bulguya rastlanan vatandaşlar, hastanelerde tedavi altına alınacak, rastlanmayanlar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından operasyon için hazırlanan 62 ildeki toplam 26 bin kişi kapasiteli yurtlarda 14 gün misafir edilecek.

Vatandaşların yurtlara dağıtımı ve karantina sürecinin sonunda herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyenlerin evlerine ulaştırılması AFAD tarafından yapılacak.

- En çok vatandaşın getirileceği ülke Almanya

Operasyon kapsamında en fazla vatandaşın getirileceği ülke olan Almanya'dan 3 bin 269 kişi tahliye edilecek. Bu ülkeyi, 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve 1632 kişi ile ABD izleyecek.

Daha sonra sırasıyla, İngiltere'den 1559, Kuveyt'ten 1463, Cezayir'den 1200, Ukrayna'dan 863, Irak'tan 861, Fransa'dan 696, Azerbaycan'dan 662, Hollanda'dan 648, Kanada'dan 543, KKTC'den 540, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 538, Polonya 488, İspanya'dan 455, Rusya'dan 380, Kuzey Makedonya'dan 394, Kırgızistan'dan 352 ve İsviçre'den 341 kişi getirilecek.

Tahliye operasyonu kapsamındaki diğer ülkeler ise şunlar:

"Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve Bosna Hersek."

Anadolu Ajansı
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