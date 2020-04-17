Hollanda'da koronavirüsten son 24 saatte 144 kişi öldü
Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1235 artarak 30 bin 449'a ulaşırken, ölü sayısı 144 artışla 3 bin 459 oldu.
|17 Nisan 2020 15:45
|Yazdır
Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1235 artarak 30 bin 449'a ulaşırken, ölü sayısı 144 artışla 3 bin 459 oldu.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede son 24 saatte 156 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 9 bin 465'e ulaştı.
Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1235 artarak 30 bin 449'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 144 artışla 3 bin 459'a yükseldi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı
17 Nisan 2020 16:13
|Koronavirüs vaka sayısı en çok bu ülkelerde görüldü
17 Nisan 2020 16:07
|Almanya'da salgın kontrol altına alındı
17 Nisan 2020 15:59
|İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bine yaklaştı
17 Nisan 2020 14:46
|Almanya'nın koronavirüsteki başarısının sırrı
17 Nisan 2020 14:40
|İspanya'da virüsten ölen sayısı bir günde 585 artışla 19 bin 715'e çıktı
17 Nisan 2020 13:20
|Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 184 bini geçti
17 Nisan 2020 11:43
|ABD'de koronavirüs tedbirleri gevşetilecek
17 Nisan 2020 10:31
|Brezilya Sağlık Bakanı görevden alındı
17 Nisan 2020 00:39
|Japonya'da ülke genelinde OHAL ilan edildi
16 Nisan 2020 21:50