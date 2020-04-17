Kandilde 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 18 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
|17 Nisan 2020 15:46
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 18 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklama göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 18 PKK'lı terörist tespit edildi.
Teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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