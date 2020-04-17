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Bakan Pekcan'dan 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' açıklaması

Bakan Pekcan: Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumaya yeni dönemde oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz.
 17 Nisan 2020 15:51
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Bakan Pekcan'dan 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' açıklaması

Pekcan: "Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumaya yeni dönemde oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz."

"Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik inceleme yapacak, 500 bin liraya varan idari para cezası uygulayabilecek"
Anadolu Ajansı
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