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Almanya'da salgın kontrol altına alındı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının kontrol edilebilir durumda olduğunu ifade ederken, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ise korona virüsün bulaşma oranının 0,7 oranına gerilediğini açıkladı
 17 Nisan 2020 15:59
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Almanya'da salgın kontrol altına alındı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının kontrol edilebilir durumda olduğunu ifade ederken, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ise korona virüsün bulaşma oranının 0,7 oranına gerilediğini açıkladı.

Almanya yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 22 Mart'ta aldığı önlemlerin sonuçlarını almaya başladı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler Berlin'de düzenlediği basın toplantısında salgınla ilgili son gelişmeleri açıkladı.

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, 12 Nisan'dan bu yana iyileşenlerin sayısının yeni vaka sayısından yüksek olduğunu açıkladı. Spahn, Covid-19 salgınına karşı eyaletler ve ülke genelinde alınan önlemler kapsamında virüsün yayılmasında önce bir frenleme sonrasında ise kademeli bir düşüş yaşandığını günümüz itibariyle de virüsün kontrol edilebilir hale geldiğini söyledi.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Covid-19'un yayılmaya başladığı mart ayında bulaşma oranının yüzde 3 olduğunu, Nisan ayının ilk haftasında ise bunun 1,3 oranına gerilediğini bugün ise bulaşma oranının ise 0,7 oranına düştüğünü belirterek federal hükümetin kısıtlamalarda yaptığı kademeli gevşetmenin virüsün seyrinde yaşanan düşüşte etkili olduğunu ifade etti.

Robert koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, bugün itibariyle Covid-19 vaka sayısının 133 bin 830'a yükseldiği belirtildi. Son 24 saat içinde 299 kişi daha hayatını kaybederken toplam can kaybı 3 bin 868 oldu. Enstitünün verdiği bilgilere göre şimdiye kadar toplam 81 bin 800 kişi de iyileşti.
İhlas Haber Ajansı
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