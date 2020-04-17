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Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup iki sanıktan biri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 17 Nisan 2020 16:02
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Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup iki sanıktan biri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Y.T. ve Ş.E. ile avukatları katıldı.

Sanık Y.T. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. ByLock programını kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını ifade ederek, beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Y.T'nin cezalandırılması, diğer sanığın ise ''yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, Y.T'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.
Anadolu Ajansı
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