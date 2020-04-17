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Yurtlarda karantinada kalanlardan teşekkür mektupları

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındıkları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarından tahliye edilenler, teşekkür mektupları bıraktı
 17 Nisan 2020 16:25
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Yurtlarda karantinada kalanlardan teşekkür mektupları

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındıkları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarından tahliye edilenler, teşekkür mektupları bıraktı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt dışından geldikten sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'ndeki Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu ve Mehmet Zahit Kotku Öğrenci Yurduna yerleştirilenlerden, 14 günlük karantina süreci sona erenlerin evlerine gönderilmesine başlandı.

Otobüslerle memleketlerine gönderilen vatandaşlardan bazıları, teşekkürlerini, kaleme aldıkları mektuplarla ifade etti.

Bir mektupta, "Yurt ortamından ve şartlarından oldukça memnunum. Böylesi bir kriz ortamında devletimiz en ince ayrıntısına kadar her şeyi düşünmüş. Yemek, temizlik, öğün arası ikramlar. Zaten sağlık konusunu söylemeye gerek bile yok. Türkiye, tüm dünyaya sağlık konusundaki başarısını kesinlikle kanıtladı. Ne kadar övünsem azdır. Kelimeler yetmiyor bu hizmeti övmeye." ifadeleri kullanıldı.

Bir başka mektupta ise, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Karantinanın 7. günü ve bu 7 günün nasıl geçtiğini anlayamadım. Karantinaya girmeden önce herkes gibi benim de kafamda birkaç soru vardı. İnternetten paylaşılan kötü videolar yüzünden biraz tedirgindim ama Emir Sultan Yurduna geldiğimiz ilk gün, odama geldiğimde gördüklerim beni çok şaşırtmıştı. Bulunduğum odada ihtiyacım olan her şey fazlasıyla vardı. Bize verdikleri hizmet, beklentinin kat kat üstündeydi. Kovid-19 salgını sürecinde bizlere bu hizmeti verdiği için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve en önemlisi devletimize bu zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim."

Yurtlara transferleri AFAD tarafından yapılan vatandaşların, sağlık durumlarının takibi Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 24 saat esasına dayalı görevlendirilen hekim ve hemşireler tarafından yapılıyor. Sağlık ekipleri, karantinadaki vatandaşların her gün ateşlerini ölçerek, semptom sorgulamasını yapıyor.
Anadolu Ajansı
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