Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile telefonda görüştü
Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı
|17 Nisan 2020 16:31
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