Benzine 15 kuruş, motorine 10 kuruş zam
|17 Nisan 2020 16:34
|Yazdır
Benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam geldi.
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla yansıyacak.
Başkent Ankara'da ortalama 5,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,39 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,10 liradan 5,25 liraya, İzmir'de 5,27 liradan 5,42 liraya yükselecek.
Ankara'da ortalama 5,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,19 liradan 5,29 liraya yükselecek.
- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Benzine ve motorine bu gece zam geliyor
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat ArtışıEPGİS (@trepgis) April 17, 2020
18/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 10,
Benzinde 15 Krş/Lt
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çeyrek altın ne kadar?
17 Nisan 2020 12:56
|Benzine ve motorine bu gece zam geliyor
17 Nisan 2020 09:33
|Pidede yüzde 30 zam beklentisi
17 Nisan 2020 07:11
|Motorine 21 kuruş indirim yapıldı
16 Nisan 2020 16:25
|Motorine art arda ikinci indirim geliyor
16 Nisan 2020 09:35
|Kıymada şaşırtan fiyat farkı
16 Nisan 2020 08:24
|Etil alkol zamlanınca kolonya fiyatı da arttı
15 Nisan 2020 19:36
|Motorinde indirim bekleniyor
15 Nisan 2020 11:27
|Motorine 7 kuruş indirim yapıldı
10 Nisan 2020 16:35
|Motorine bir indirim daha
10 Nisan 2020 09:53