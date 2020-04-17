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Benzine 15 kuruş, motorine 10 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam geldi
 17 Nisan 2020 16:34
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Benzine 15 kuruş, motorine 10 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla yansıyacak.

Başkent Ankara'da ortalama 5,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,39 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,10 liradan 5,25 liraya, İzmir'de 5,27 liradan 5,42 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,19 liradan 5,29 liraya yükselecek.

- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Benzine ve motorine bu gece zam geliyor
Anadolu Ajansı
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