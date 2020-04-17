1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi uzatıldı

30 Nisan'a kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 1 Haziran gün sonuna kadar uzatıldı
 17 Nisan 2020 16:57
Yazdır
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 30 Nisan'a kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 1 Haziran gün sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Başkanlıktan yapılan duyuda, "30 Nisan 2020'ye kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, 1 Haziran 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır." ifadesi yer aldı.

- Diğer ertelemeler

Başkanlık, yeni tip koronovirüs sürecinin ardından, martta verilmesi gereken 2019 yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi süresini 30 Nisan, şubat dönemine ait KDV beyannamelerinin verilmesi süresini ise 24 Nisan günü sonuna kadar uzatmıştı. Ayrıca mart sonunda kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi ile e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve e-Defter beratlarının yüklenme süresi 30 Nisan'a ertelenmişti.

65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu meslek mensuplarından hizmet alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ve ödeme yükümlülükleri de sokağa çıkma yasağının bittiği tarihi izleyen 15. günün sonuna kadar ertelenmişti.

Mücbir sebep kapsamına dahil edilen mükelleflerin de nisan, mayıs ve haziranda vermesi gereken muhtasar ve KDV beyanları 27 Temmuz'a kadar, bunların ödemeleri ise 6'şar ay ötelenmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
346 Türk vatandaşı Hollanda'dan uçakla Samsun'a getirildi
17 Nisan 2020 18:05		 Şanlıurfa Valiliğinden '14 gün sokağa çıkma yasağı' iddiasına yalanlama
17 Nisan 2020 17:58
Karantina altına alınan köye girmeye çalışınca yakayı ele verdi
17 Nisan 2020 17:27		 Bakan Akar, terhis ve celp kararını değerlendirdi
17 Nisan 2020 17:17
Merkez Bankası'ndan ilave koronavirüs önlemleri
17 Nisan 2020 16:46		 Vali Yerlikaya: 500 bin maske evlere teslim edildi
17 Nisan 2020 15:41
25 bin vatandaşın yurt dışından tahliyesi 27 Nisan'da tamamlanacak
17 Nisan 2020 15:33		 Bakan'ın görevden alınmasına neden olan yol bitmek üzere
17 Nisan 2020 15:08
Bakan Akar: MKE yerli ve milli mekanik solunum cihazı üretti
17 Nisan 2020 14:43		 Muhtar bilgileri gizledi, Virüslü sayısı 20'ye yükseldi
17 Nisan 2020 14:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:05 - 346 Türk vatandaşı Hollanda'dan uçakla Samsun'a getirildi17:58 - Şanlıurfa Valiliğinden '14 gün sokağa çıkma yasağı' iddiasına yalanlama17:58 - Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya sert cevap17:55 - Bugün Karantinaya alınan bölgeler17:52 - Bakan Koca: 23 Nisan'da sokak kısıtlaması haftaya gündeme gelebilir17:39 - Gazeteci-tarihçi yazar Orhan Koloğlu vefat etti17:37 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:35 - Sağlık Bakanlığı: 126 kişi hayatını kaybetti17:35 - Koronavirüsü hiçe sayıp 108 kişi kumar oynadı17:30 - Bakan Koca'dan milletvekillerine yasa teşekkürü
17:30 - Yasağa saatler kala alışveriş için sokağa akın ettiler17:27 - Karantina altına alınan köye girmeye çalışınca yakayı ele verdi17:21 - Dövizde gün sonu fiyatları17:17 - Bakan Akar, terhis ve celp kararını değerlendirdi17:04 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 33 bin 286'ya yükseldi16:57 - Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi uzatıldı16:46 - Merkez Bankası'ndan ilave koronavirüs önlemleri16:44 - 15 Temmuz'da alçak uçuş yapan pilotun tutukluluğuna devam
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ramazan öncesi uyarılar
Prof. Ovalı: 'Dornaz alfa' ilacı acilen klinik testlere alınmalı
Ebru Şallı'nın acı günü...Oğlu Pars hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ercüment Ovalı'ya tepki
Dolardan sonra altın da sert düştü
Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim
Luppo satışları 5 kat arttı mı?
Benzine ve motorine bu gece zam geliyor
Sağlık Bakanlığından ek ödemelere dair 15 maddelik yazı
İki cevabınız evetse teşhis koronavirüs olabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
instagram'a müzik özelliği gelmesi 1
şu an çalan şarkı 1
tbmm'nin 45 günlük tatile girmesi 2
gram altın 2
mem.net sözlük cafe 1
rtük'ün fox tv'ye ceza vermesi 1
luppo 2
oğuz aksaç 2
tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışmak 2
koç holding'ten millete zırnık yok 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 22 İşçi Alacak
İzmir Torbel 4 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşil Yıldırım Aş. Geçici 10 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam