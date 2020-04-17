Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi uzatıldı
|17 Nisan 2020 16:57
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Gelir İdaresi Başkanlığı, 30 Nisan'a kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 1 Haziran gün sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Başkanlıktan yapılan duyuda, "30 Nisan 2020'ye kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, 1 Haziran 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır." ifadesi yer aldı.
- Diğer ertelemeler
Başkanlık, yeni tip koronovirüs sürecinin ardından, martta verilmesi gereken 2019 yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi süresini 30 Nisan, şubat dönemine ait KDV beyannamelerinin verilmesi süresini ise 24 Nisan günü sonuna kadar uzatmıştı. Ayrıca mart sonunda kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi ile e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve e-Defter beratlarının yüklenme süresi 30 Nisan'a ertelenmişti.
65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu meslek mensuplarından hizmet alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ve ödeme yükümlülükleri de sokağa çıkma yasağının bittiği tarihi izleyen 15. günün sonuna kadar ertelenmişti.
Mücbir sebep kapsamına dahil edilen mükelleflerin de nisan, mayıs ve haziranda vermesi gereken muhtasar ve KDV beyanları 27 Temmuz'a kadar, bunların ödemeleri ise 6'şar ay ötelenmişti.
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