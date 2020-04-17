Bakan Akar, terhis ve celp kararını değerlendirdi
|17 Nisan 2020 17:17
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında, terhis ve celpler ertelendi.
Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hayırlı olması temennisinde bulundu.
Bakan Akar, "Bugünler önemli günler. Bu konudaki önlemleri omuz omuza alarak hep birlikte inşallah sağlıklı günlere ulaşacağız." dedi.
"MEVCUT ASKERLERİMİZİN KALMASI GEREKİYOR"
6 büyük operasyonun sürmesi gerektiğine dikkat çeken Akar, "Bedelli askerlik alımını durdurduk. Bunu erteledik, askerlik görevini daha sonra bir ay süreyle yapacaklar. Bu arada celpleri de durdurduk. Celpler de durduğu için Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılayabilmek, büyük ve kahramanlıkla sürdürülen 6 büyük operasyonunun kazasız, belasız devamı için mevcut askerlerimizin de kalması gerekiyor. Dolayısıyla bu bakımdan terhisleri de erteleme durumu söz konusuydu. Bu yapıldı." diye konuştu.
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