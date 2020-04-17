Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|17 Nisan 2020 17:21
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9410
|6,9420
|6,9400
|6,9410
|Avro
|7,5510
|7,5520
|7,5450
|7,5460
|Sterlin
|8,6560
|8,6990
|8,6470
|8,6910
|İsviçre Frangı
|7,1630
|7,2000
|7,1570
|7,1940
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9250
|6,9750
|6,9050
|6,9550
|Avro
|7,5300
|7,5900
|7,5000
|7,5600
|Sterlin
|8,5620
|8,7550
|8,5390
|8,7220
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