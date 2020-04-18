Üniversitelerin düzeltme ilanları adayları mağdur ediyor

Bilindiği üzere, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları "Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir." düzenlemesine göre yükseköğretim kurumları tarafından herhangi bir kontrol mekanizmasına tabi olmaksızın doğrudan Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır.

Üniversiteler ilan yayımlandıktan sonra açık hata bulunması halinde haliyle düzeltme ilanı verebilmektedir. Ancak, bazı üniversitelerimiz ise ilan yayımlandıktan sonra ilana başvuracak adayların taşıması gereken özel şartı değiştirmekte ya da genişletmektedir.

Bu durum, maç başladıktan sonra kuralı değiştirmek ya da maça yeni oyuncuları dahil etmek suretiyle rekabeti arttırmaya benziyor. Şunu ifade edelim; oynanacak maçta rekabeti arttırıcı oyuncular kadroya dahil edilirse problem olmaz. Ancak, bazı düzeltme ilanları var ki ister istemez bizler de soru işaretlerine sebep oluyor!

Buna dair somut bir örneği süreci baştan alarak sizlere tek tek anlatalım. Selçuk Üniversitesi tarafından 13 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de 33 civarında Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Ancak, ilan yayımlandıktan sonra aşağıdaki tablodan görülebileceği üzere iki defa düzeltme ilanı verilerek 3 (üç) kadronun özel şartında ekleme ya da çıkarma yapılmıştır.

Yukarıdaki tabloyu ve ilanları birlikte incelediğimizde;

1- 13 Nisan 2020 günü ilana çıkan üniversitenin bir hafta içerisinde 2 (iki) defa " DÜZELTME " ilanı verdiği,

2- Güzel Sanatlar Fakültesine Eski Yazı Anabilim Dalına alınacak öğretim görevlisi ilanına " İLAHİYAT FAKÜLTESİ " şartının eklendiği,

3- Yabancı Diller Yüksekokuluna alınacak Fransızca alanında Öğretim Görevlisi ilan şartının bütünüyle revize edildiği,

4- İletişim Fakültesi Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalına başvuracak adaylar arasında " KAMU YÖNETİMİ LİSANS MEZUNU OLMAK " şartının eklendiği,

Görülmektedir.

Şimdi Selçuk Üniversitesi ilanına başvuran ya da başvuracak adayları temsilen maddeler halinde Rektörlüğe aşağıdaki sorularımızı soralım.

1- Bir haftada 2 kez düzeltme ya da ekleme ilanı vermek usulen doğru mudur? Ayrıca üniversite iyi bir personel planlaması yaptığını düşünüyor mudur?

2- Bu kadrolara, pazartesi günü başvuracak adaylar yerine daha sonra verilen düzeltme ilanı ile eklenen bölümlerden birisinin sınavı kazanması halinde diğer adaylar nezdinde şaibeli bir durum olmayacak mıdır ? Örneğin, İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi ilanını "Kamu Yönetimi" bölümü mezunu birisi kazanırsa bu durum etik olacak mıdır?

3- İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümüne Kamu Yönetimi Lisans mezunu ve Halkla İlişkilerde lisansüstü eğitim yapan birisinin alınması akademik açıdan doğru mudur?

4- Yabancı Diller Yüksekokuluna alınacak Fransızca alanındaki öğretim görevlisi ilanına ilanın ilk haliyle başvuru yapanların geçersiz başvurusu adına haksız bir süreç oluşmamış mıdır?

5- İlanda tekrar düzeltme ya da ekleme yapılacak mıdır?

6- Konya'nın büyükşehir olduğu dikkate alındığında, malum pandemi durumunda şahsi aracı olmayan adayların sınava gelmesi nasıl sağlanacaktır? Üniversite araç mı kaldıracaktır?

7- Bu ilanın ileriki bir tarihte yeniden çıkılması kamu yararına daha uygun değil midir?

8- Uzaktan eğitiminin devam etmesi ve bir iki ay sonra eğitim öğretimin sona ereceği dikkate alındığında bu kadroların ilan edilmesi çok acil bir durum mudur?

NE DERSİNİZ CEVAP VERİRLER Mİ?