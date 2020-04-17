Bakan Koca: 23 Nisan'da sokak kısıtlaması haftaya gündeme gelebilir
|17 Nisan 2020 17:52
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Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı.
Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirildi, yeni önlemler ele alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
23 NİSAN'DA KISITLAMA OLUR MU?
23 Nisan'da sokak kısıtlaması haftaya gündeme gelebilir.
ALGORİTMA SÜREKLİ DEĞİŞİYOR
Biz başından beri süreci Bilim Kurulumuzun öneri ve yaklaşımlarıyla götürmeye çalıştık. Testlerin kimlere yapılması gerektiği, hangi hastanın şüpheli görüleceği, hangi hastanın Kovidli olduğu, hangi hastanın nasıl tedavi edilmesi gerektiğinin; gün be gün bu algoritmanın değiştiğini bilmiş olalım.
ŞÜPHELİ HASTALARA DA TEDAVİ UYGULANIYOR
Biz yeni tedaviye başladığımızda bütün Türkiye'de başlamış oluyor. Şüpheli olan vaka tanımı belli, doğrulanmış olan vakanın tanımı da belli. Biz şüpheli vakaya da Kovid tedavisi uyguluyoruz.
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