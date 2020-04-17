Şanlıurfa Valiliğinden '14 gün sokağa çıkma yasağı' iddiasına yalanlama
Şanlıurfa Valiliği, kentte 14 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi
|17 Nisan 2020 17:58
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Şanlıurfa Valiliği, kentte 14 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı aktarılarak şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında çıkan 'Şanlıurfa'da 14 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yetkili makamların dışındaki bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi hususu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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