Bakan Koca: Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde pik noktasına varabiliriz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde bir pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz." dedi.
|17 Nisan 2020 18:15
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Türkiye, koronavirüse karşı büyük bir mücadele başlattı. Virüsün daha fazla yayılmaması için yoğun çalışmalar yapan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.
Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Bakan Koca, önemli açıklamalarda bulundu.
1 HAFTA 10 GÜN İÇERİSİNDE...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
"Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde bir pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. 2 haftalık bir plato döneminin olacağını biliyoruz. Dünyadaki örneklere göre devamındaki 2-3 hafta içinde düşeceğini görüyoruz. Yeni bir dalgaya izin vermemeliyiz"şeklinde konuştu.
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