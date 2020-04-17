Kamu çalışanlarından Kampanya'ya 1,5 milyon lira destek
|17 Nisan 2020 18:33
|Yazdır
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kentte görevli kamu çalışanlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira destek verdiğini bildirdi.
Doruk, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirlerden ekonomik anlamda olumsuz etkilenen dar gelirli vatandaşlara katkı sunmak için başlatılan kampanyaya, Artvin'den yoğun destek geldiğini belirtti.
İl genelindeki 11 bin 554 kamu çalışanının kampanyaya katıldığını dile getiren Doruk, "Toplamda 1 milyon 500 bin lira ilgili hesaplara bağış yapılmıştır. Bu bağış miktarıyla toplam bin 500 hanenin ilave destek ihtiyacını Artvin olarak karşılamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Vali Doruk, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi destek programı çerçevesinde ise kentte 3 bin 984 haneye 3 milyon 984 bin lira yardım yapıldığını vurguladı.
Türk milletinin, yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla tarih boyunca karşılaştığı bütün zorlukların üstesinden başarıyla geldiğine işaret eden Doruk, şunları kaydetti:
"Bu sıkıntının da hep birlikte üstesinden gelebileceğimize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle soysal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bağışta bulunan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah yaşadığımız bu zor günleri atlattığımızda hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri de bu birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma fotoğrafımız olacaktır."
Toplantıya, Vali Doruk'un yanı sıra Vali Yardımcısı Cevat Uyanık, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve diğer yetkililer katıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi
17 Nisan 2020 19:43
|Van Valisi'nden hastalarını saklayan muhtara ilişkin açıklama
17 Nisan 2020 19:25
|İstanbulluların sosyal mesafe sınavı: Kimisi uydu, kimisi hiçe saydı
17 Nisan 2020 19:15
|99 yaşındaki Fatma nine koronayı yendi
17 Nisan 2020 19:03
|Yasağa saatler kala alışveriş için sokağa akın ettiler
17 Nisan 2020 17:30
|Yurtlarda karantinada kalanlardan teşekkür mektupları
17 Nisan 2020 16:25
|'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı mezara böyle düştü
17 Nisan 2020 16:18
|Ankara Valiliğinden, cezaevinde araç konvoyu açıklaması
17 Nisan 2020 16:10
|Sokağa çıkma yasağı öncesi pazarlarda fiyatlar arttı
17 Nisan 2020 15:24
|73 yaşındaki KOAH hastası koronavirüsü yendi
17 Nisan 2020 15:13