1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,77, altının gram satış fiyatı yüzde 3,88, dolar/TL yüzde 3,86 ve avro/TL yüzde 3,12 değer kazandı
 17 Nisan 2020 18:45
Yazdır
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,77, altının gram satış fiyatı yüzde 3,88, dolar/TL yüzde 3,86 ve avro/TL yüzde 3,12 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 99.044,20, en düşük 94.602,49 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,77 artarak 98.179,82 puandan tamamladı.

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,88 kazançla 377,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,85 artışla 2.508,00 lira oldu. Geçen hafta 590,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 613,00 liraya yükseldi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 3,86 değer kazanımıyla 6,9410 lira ve avro yüzde 3,12 artışla 7,5460 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,72, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,46 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 6,03 ile kıymetli madenler fonları oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MB'nin yıl sonu dolar tahmini yükseldi
17 Nisan 2020 19:46		 Borsa günü yükselişle tamamladı
17 Nisan 2020 18:23
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
17 Nisan 2020 17:37		 Dövizde gün sonu fiyatları
17 Nisan 2020 17:21
Dolardan sonra altın da sert düştü
17 Nisan 2020 14:52		 Dolarda hızlı düşüş
17 Nisan 2020 14:36
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
17 Nisan 2020 13:12		 Gün ortasında dolardan sert yükseliş
17 Nisan 2020 12:15
Borsa güne yükselişle başladı
17 Nisan 2020 10:06		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
16 Nisan 2020 17:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:46 - MB'nin yıl sonu dolar tahmini yükseldi19:43 - İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi19:37 - Uzaydan görüntülendi... Koronavirüsün Türkiye'ye etkisi19:28 - İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 745'e yükseldi19:25 - Van Valisi'nden hastalarını saklayan muhtara ilişkin açıklama19:15 - İstanbulluların sosyal mesafe sınavı: Kimisi uydu, kimisi hiçe saydı19:12 - 'Arap sabunu' efsanesi yeniden revaçta19:10 - Virüs sonrası Büyük Buhrandan da kötü olabilir19:03 - 99 yaşındaki Fatma nine koronayı yendi18:57 - ''Evde kal hareketsiz kalma' kampanyası her geçen gün güçleniyor'
18:50 - Japonya'da 15 kişi daha koronadan öldü, ölü sayısı 218'e yükseldi18:45 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:41 - Sağlık çalışanları için evlerinde yemek yaptılar18:33 - Kamu çalışanlarından Kampanya'ya 1,5 milyon lira destek18:30 - Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1273'e yükseldi18:23 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:15 - Ankara'da yaşlı bakım evinde yangın18:15 - Bakan Koca: Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde pik noktasına varabiliriz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya sert cevap
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ramazan öncesi uyarılar
Prof. Ovalı: 'Dornaz alfa' ilacı acilen klinik testlere alınmalı
Dolardan sonra altın da sert düştü
Ebru Şallı'nın acı günü...Oğlu Pars hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ercüment Ovalı'ya tepki
Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim
Luppo satışları 5 kat arttı mı?
Benzine ve motorine bu gece zam geliyor
Sağlık Bakanlığı: 126 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soğuk su 1
mercimek 5
kuaför 1
gamze pala 1
instagram'a müzik özelliği gelmesi 1
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
dornaz alfa 1
oğuz aksaç 2
gram altın 2
18,00'den sonrapide yapılmasının yasaklanması 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 22 İşçi Alacak
İzmir Torbel 4 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşil Yıldırım Aş. Geçici 10 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam