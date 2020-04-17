Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
|17 Nisan 2020 18:45
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,77, altının gram satış fiyatı yüzde 3,88, dolar/TL yüzde 3,86 ve avro/TL yüzde 3,12 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en yüksek 99.044,20, en düşük 94.602,49 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,77 artarak 98.179,82 puandan tamamladı.
İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,88 kazançla 377,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,85 artışla 2.508,00 lira oldu. Geçen hafta 590,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 613,00 liraya yükseldi.
Bu hafta, ABD doları yüzde 3,86 değer kazanımıyla 6,9410 lira ve avro yüzde 3,12 artışla 7,5460 lira oldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,72, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,46 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 6,03 ile kıymetli madenler fonları oldu.
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