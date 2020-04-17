1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Japonya'da 15 kişi daha koronadan öldü, ölü sayısı 218'e yükseldi

Japonya'da 15 kişinin daha korona virüsü nedeni ile hayatını kaybetmesiyle ülkede hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 218'e yükseldi
 17 Nisan 2020 18:50
Yazdır
Japonya'da 15 kişi daha koronadan öldü, ölü sayısı 218'e yükseldi

Japonya'da 15 kişinin daha korona virüsü nedeni ile hayatını kaybetmesiyle ülkede hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 218'e yükseldi.

Çin'in Wuhan, kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Japonya'da 15 kişinin daha hayatına kaybetmesine neden olurken, korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 218'e yükseldi. Yetkililer, karantina gemisi Diamond Princess'de korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden 13 kişinin haricinde Japonya genelinde ölü sayısının 205 kişi olduğunu açıkladı. Yetkililer, bugün 201'i başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde tespit edilen 533 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 10 bin 539'a yükseldiğini aktarırken, karantina gemisi Diamond Princess'da enfekte olan 712 kişi dışında, ülke genelinde 9 bin 827 kişi korona virüse yakalandığını duyurdu.

Japonya'da korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında 7 eyalette 6 Mayıs'a kadar OHAL ilan edilmiş, ilk olarak Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka'da geçerli olacağı belirtilen OHAL'in kapsamı dün tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 745'e yükseldi
17 Nisan 2020 19:28		 Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1273'e yükseldi
17 Nisan 2020 18:30
Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 560 bini aştı
17 Nisan 2020 18:10		 ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 33 bin 286'ya yükseldi
17 Nisan 2020 17:04
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı
17 Nisan 2020 16:13		 Koronavirüs vaka sayısı en çok bu ülkelerde görüldü
17 Nisan 2020 16:07
Almanya'da salgın kontrol altına alındı
17 Nisan 2020 15:59		 Hollanda'da koronavirüsten son 24 saatte 144 kişi öldü
17 Nisan 2020 15:45
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bine yaklaştı
17 Nisan 2020 14:46		 Almanya'nın koronavirüsteki başarısının sırrı
17 Nisan 2020 14:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:46 - MB'nin yıl sonu dolar tahmini yükseldi19:43 - İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi19:37 - Uzaydan görüntülendi... Koronavirüsün Türkiye'ye etkisi19:28 - İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 745'e yükseldi19:25 - Van Valisi'nden hastalarını saklayan muhtara ilişkin açıklama19:15 - İstanbulluların sosyal mesafe sınavı: Kimisi uydu, kimisi hiçe saydı19:12 - 'Arap sabunu' efsanesi yeniden revaçta19:10 - Virüs sonrası Büyük Buhrandan da kötü olabilir19:03 - 99 yaşındaki Fatma nine koronayı yendi18:57 - ''Evde kal hareketsiz kalma' kampanyası her geçen gün güçleniyor'
18:50 - Japonya'da 15 kişi daha koronadan öldü, ölü sayısı 218'e yükseldi18:45 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:41 - Sağlık çalışanları için evlerinde yemek yaptılar18:33 - Kamu çalışanlarından Kampanya'ya 1,5 milyon lira destek18:30 - Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1273'e yükseldi18:23 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:15 - Ankara'da yaşlı bakım evinde yangın18:15 - Bakan Koca: Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde pik noktasına varabiliriz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya sert cevap
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ramazan öncesi uyarılar
Prof. Ovalı: 'Dornaz alfa' ilacı acilen klinik testlere alınmalı
Dolardan sonra altın da sert düştü
Ebru Şallı'nın acı günü...Oğlu Pars hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ercüment Ovalı'ya tepki
Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim
Luppo satışları 5 kat arttı mı?
Benzine ve motorine bu gece zam geliyor
Sağlık Bakanlığı: 126 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
salda gölü'ne millet bahçesi yapılması 3
18,00'den sonrapide yapılmasının yasaklanması 1
ücretsiz izne gönderilenler için devlet desteği 1
luppo 2
dornaz alfa 1
kuaför 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 2
tbmm'nin 45 günlük tatile girmesi 2
komutanların efsane sözleri 2
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 22 İşçi Alacak
İzmir Torbel 4 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşil Yıldırım Aş. Geçici 10 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam