Japonya'da 15 kişi daha koronadan öldü, ölü sayısı 218'e yükseldi
|17 Nisan 2020 18:50
|Yazdır
Japonya'da 15 kişinin daha korona virüsü nedeni ile hayatını kaybetmesiyle ülkede hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 218'e yükseldi.
Çin'in Wuhan, kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Japonya'da 15 kişinin daha hayatına kaybetmesine neden olurken, korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 218'e yükseldi. Yetkililer, karantina gemisi Diamond Princess'de korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden 13 kişinin haricinde Japonya genelinde ölü sayısının 205 kişi olduğunu açıkladı. Yetkililer, bugün 201'i başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde tespit edilen 533 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 10 bin 539'a yükseldiğini aktarırken, karantina gemisi Diamond Princess'da enfekte olan 712 kişi dışında, ülke genelinde 9 bin 827 kişi korona virüse yakalandığını duyurdu.
Japonya'da korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında 7 eyalette 6 Mayıs'a kadar OHAL ilan edilmiş, ilk olarak Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka'da geçerli olacağı belirtilen OHAL'in kapsamı dün tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 745'e yükseldi
17 Nisan 2020 19:28
|Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1273'e yükseldi
17 Nisan 2020 18:30
|Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 560 bini aştı
17 Nisan 2020 18:10
|ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 33 bin 286'ya yükseldi
17 Nisan 2020 17:04
|İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı
17 Nisan 2020 16:13
|Koronavirüs vaka sayısı en çok bu ülkelerde görüldü
17 Nisan 2020 16:07
|Almanya'da salgın kontrol altına alındı
17 Nisan 2020 15:59
|Hollanda'da koronavirüsten son 24 saatte 144 kişi öldü
17 Nisan 2020 15:45
|İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bine yaklaştı
17 Nisan 2020 14:46
|Almanya'nın koronavirüsteki başarısının sırrı
17 Nisan 2020 14:40