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Van Valisi'nden hastalarını saklayan muhtara ilişkin açıklama

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: Muhtarın yasak başlamadan önce mahalleye gelenleri saklaması, jandarma ve sağlık ekiplerine yardımcı olmaması, yanıltmasından dolayı maalesef bugün o mahallemizde 20 pozitif vaka tespit edildi
 17 Nisan 2020 19:25
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Van Valisi'nden hastalarını saklayan muhtara ilişkin açıklama

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale ilçesinde karantinaya alınan Örmetaş Mahallesi muhtarının Kovid-19 taşıyan hastaları sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinden gizlemesinin, 20 pozitif vakanın daha görülmesine neden olduğunu söyledi.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Örmetaş Mahallesi'nin 7 Nisan'da İstanbul'dan gelen bir vatandaşta virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığını belirtti.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin mahallede sürekli inceleme yaptığını anlatan Mehmet Emin Bilmez, "Muhtarın yasak başlamadan önce mahalleye gelenleri saklaması, jandarma ve sağlık ekiplerine yardımcı olmaması, yanıltmasından dolayı maalesef bugün o mahallemizde 20 pozitif vaka tespit edildi. Muhtar, bu ihmalinden ve köylünün sağlığını tehlikeye attığı için hakkında soruşturma açılıp görevinden uzaklaştırıldı. Muhtarın bu tavrı bizi oldukça üzdü." diye konuştu.

Edremit ilçesinin Doğanlar Mahallesi muhtarının da İstanbul'dan mahallesine gelecek otobüste Kovid-19 taşıyan yolcuların olduğunu jandarmaya bildirdiğini dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:

"Muhtarımız, İstanbul'dan gelen hemşehrilerinin arasında pozitif vaka olduğunu bildirmesi üzerine arabayı Erzincan'da durdurduk. Sağlık taraması yapıldığında 4 kişinin daha önce testlerinin pozitif çıktığı ama buna rağmen seyahat belgesi alıp yola çıktıkları tespit edildi. Hastalar hastaneye kaldırılırken, araç eskortla Van'a getirildi. Gelen yolcuların bir kısmı Van, bir kısmı da Hakkari yolcusuydu. Evlerine bırakılan yolcular sağlık taramasından geçirildi. Onlardan da 3 kişinin testi pozitif çıktı. İşte bir muhtarımızın hassasiyeti 7 pozitif vakanın yayılmasını önledi. Diğer bir muhtarımızın duyarsızlığı da mahallenin neredeyse tümüne hastalığın bulaşmasına neden oldu. Onun için bir muhtarımızı ödüllendirdik, diğer muhtarımızı da cezalandırmak zorunda kaldık."

Muhtar bilgileri gizledi, Virüslü sayısı 20'ye yükseldi
Anadolu Ajansı
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