İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 745'e yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 575 artarak 22 bin 745'e yükseldi
|17 Nisan 2020 19:28
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