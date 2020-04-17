Uzaydan görüntülendi... Koronavirüsün Türkiye'ye etkisi

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan sıkı tedbirler ve özellikle 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde uygulamaya konulan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sayesinde yurt genelinde kalabalık meydan, cadde ve sokaklar adeta sessizliğe büründü.

Türkiye'nin ilk uydu yer gözlem istasyonu ve en geniş uydu görüntüsü arşivine sahip İTÜ UHUZAM'da ülkedeki bazı kalabalık ve işlek meydanlar, çok sık kullanılan ana yollar ve sahil yolları ile havaalanları, otobüs ve tren terminalleri uzaydan görüntülendi.

Salgın sonrası kaydedilen görüntüler ile Türkiye'de ilk Covid-19 vakası görülmeden önce çekilen görüntülerin karşılaştırması yapıldı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin 5 büyükşehrinde Kovid-19 salgını öncesi ve sonrasında farklı uydular aracılığıyla kaydedilen görüntüler, özellikle son haftalarda salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyulduğunu gösteriyor.

MEYDAN, SAHİL VE CADDELERDEKİ HAREKETLİLİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, Covid-19 öncesi 1 Mart'ta alınan görüntüde oldukça kalabalıkken, 9 Nisan'da kaydedilen görüntüde insan yoğunluğunun parmakla sayılacak kadar azaldığı dikkati çekti.