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MB'nin yıl sonu dolar tahmini yükseldi

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,5117'den 6,9277'ye, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 6,6606'dan 7,1104'e yükseldi
 17 Nisan 2020 19:46
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MB'nin yıl sonu dolar tahmini yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,76'ya indi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 0,97 olan nisan ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,93 geriledi. Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket döneminde yüzde 0,70'te sabit kaldı.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,98'ten yüzde 9,76'ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,51'den yüzde 9,70'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,51'den yüzde 8,62'ye çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,5117'den 6,9277'ye, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 6,6606'dan 7,1104'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 12 milyar 5 milyon dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 6 milyar 50 milyon dolara düştü. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 16 milyar 423 milyon dolardan 15 milyar 322 milyar dolara geriledi.

- Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 9,33 oldu

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 yılı büyüme beklentisi, yüzde 3,3'ten yüzde eksi 0,6'ya inerken, 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 3,9'tan yüzde 4,6'ya çıktı.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 10,27'den yüzde 9,03'e düştü.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 9,33 ve yüzde 8,66 olarak kayıtlara geçti.
Anadolu Ajansı
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