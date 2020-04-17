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Koronalı günlerde yollar onlara kaldı

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda yaşayan aslanlar, corona virüs nedeniyle boşalan yollara indi. Park korucusu Richard Sowry, salgından önce turistlerle dolu olan yolda uyuyan aslanların görüntülerini paylaştı
 17 Nisan 2020 19:56
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Koronalı günlerde yollar onlara kaldı

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nın korucusu Richard Sowry, normalde turistlerin doldurduğu yollarda devriye gezerken ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Sowry, boş yolda yatan aslanları fotoğrafladı.

Kruger diğer vahşi yaşam parkları gibi, ülke genelindeki corona virüs karantinasının bir parçası olarak 25 Mart'tan beri kapalı.

BBC'nin haberine göre, Sowry yolda aslanları gördüğünde, arabasını beş metre uzakta durdurup fotoğraf çekmeye başladı. Sowry, cep telefonuyla fotoğraf çekerken aslanların rahatsız görünmediğini beilrtti.

Park korucusu "Aslanlar araçtaki insanlara alışkın. Tüm hayvanların yürüyerek gelen insanlardan daha fazla içgüdüsel korkuları vardır, eğer yürüseydim bu kadar bile yaklaşmama izin vermezlerdi" dedi.

Ancak korucular, yollar artık hareketsiz olduğu için aslanların güvenli bir yer olduğunu düşünmelerini istemiyor.

Sowry, corona virüs salgını nedeniyle vahşi parkın fotoğraflarını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi ve "Bunlar herkes için zor zamanlar, insanlara neşe getirmek gerek" diye ekledi.

Güney Afrika'da bugüne kadar Covid-19 nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti. Afrika'nın virüsten en çok etkilenen ülkesi olan Güney Afrika'da şu an 2.506 vaka bulunuyor. Ülke genelindeki karantina Çarşamba günü iki hafta daha uzatıldı.
NTV
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