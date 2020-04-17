Eşi tarafından çekiçle komalık edilen kadın hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde eşi tarafından çekiçle dövülüp komalık olan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Fahrettinpaşa Mahallesi 1442 Sokak no 18'de meydana geldi.İddiaya göre, Z.D.(48) adlı kişi 15 Nisan 2020 tarihinde dini nikahlı eşi Kısmet Demir'le tartıştı. Z.D. adlı şüpheli evdeki çekiçle eşinin çeşitli yerlerine ve başına defalarca vurdu. Komşuların ara girmesiyle kurtarılan Kısmet Demir (39), çağrılan 112 Acil Servisi ile Tarsus'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Komalık olan ve 2 gün yoğun bakım ünitesi yaşama savaşı veren 2 çocuk annesi Kısmet Demir, hayatını kaybetti.

Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Kısmet Demir yarın toprağa verilecek.

Olayın devamında ise bugün öğlen saatlerinde Z.D.'nin ikamet ettiği eve gelen baldız F.E.(29) evi kundaklayıp ateşe verip, kaçtı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi civarında yakalanan F.E. ablasının döven eniştesi Z.D. öfkesinde evi kundakladığını ifade etti.

Olayın şüphelisi Z.D. polis ekipleri tarafından yakalandı.