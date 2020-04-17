1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eşi tarafından çekiçle komalık edilen kadın hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde eşi tarafından çekiçle dövülüp komalık olan kadın hayatını kaybetti
 17 Nisan 2020 20:05
Yazdır
Eşi tarafından çekiçle komalık edilen kadın hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde eşi tarafından çekiçle dövülüp komalık olan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Fahrettinpaşa Mahallesi 1442 Sokak no 18'de meydana geldi.İddiaya göre, Z.D.(48) adlı kişi 15 Nisan 2020 tarihinde dini nikahlı eşi Kısmet Demir'le tartıştı. Z.D. adlı şüpheli evdeki çekiçle eşinin çeşitli yerlerine ve başına defalarca vurdu. Komşuların ara girmesiyle kurtarılan Kısmet Demir (39), çağrılan 112 Acil Servisi ile Tarsus'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Komalık olan ve 2 gün yoğun bakım ünitesi yaşama savaşı veren 2 çocuk annesi Kısmet Demir, hayatını kaybetti.

Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Kısmet Demir yarın toprağa verilecek.

Olayın devamında ise bugün öğlen saatlerinde Z.D.'nin ikamet ettiği eve gelen baldız F.E.(29) evi kundaklayıp ateşe verip, kaçtı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi civarında yakalanan F.E. ablasının döven eniştesi Z.D. öfkesinde evi kundakladığını ifade etti.

Olayın şüphelisi Z.D. polis ekipleri tarafından yakalandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da yaşlı bakım evinde yangın
17 Nisan 2020 18:15		 İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıktı, trafik kazasında öldü
17 Nisan 2020 15:31
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
17 Nisan 2020 14:02		 Sosyal medyada 'Kovid-19 provokasyonu' yapanlar takip altında
17 Nisan 2020 13:35
Antalya'da budadığı ağaçtan düşen kişi öldü
17 Nisan 2020 12:53		 Kars'ta çöken odanın enkazında kalan kadın öldü
17 Nisan 2020 10:32
Korona eşkiyaları tutuklandı
17 Nisan 2020 08:46		 Havalar ısındı gençler sokaklara döküldü
17 Nisan 2020 07:45
Adıyaman'da aynı köyde iki ayrı kavga: 11 yaralı
16 Nisan 2020 23:21		 Bunalıma giren elektronik mühendisi intihar etti
16 Nisan 2020 22:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:23 - FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü21:18 - Aydın Valisi ildeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı21:10 - Yalova Üniversitesinde video laringoskop prototipi üretildi20:55 - Polisi gören maske taktı20:55 - 31 ilde, şehre giriş çıkış yasağı, sona erecek mi?20:52 - Koronavirüsü yenen 7 aylık bebek ve annesi taburcu edildi20:44 - İmmün plazma tedavisi gören hasta: Yeniden doğmuş hissediyorum20:39 - Fransa'da koronavirüsten son 24 saatte 761 kişi öldü20:34 - Sağlık çalışanlarına götürülen yemek kabındaki duygulandıran not20:32 - Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar Yarışmamız başladı!..
20:29 - Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi20:15 - Sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar sahil ve parklarda gezdi20:05 - Eşi tarafından çekiçle komalık edilen kadın hayatını kaybetti20:01 - Bakanlıktan yaşlı bakım merkezinde çıkan yangınla ilgili açıklama19:56 - Koronalı günlerde yollar onlara kaldı19:49 - Koronavirüsten en fazla ölümün olduğu ülkeler19:46 - MB'nin yıl sonu dolar tahmini yükseldi19:43 - İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya sert cevap
Dolardan sonra altın da sert düştü
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ramazan öncesi uyarılar
Prof. Ovalı: 'Dornaz alfa' ilacı acilen klinik testlere alınmalı
Ebru Şallı'nın acı günü...Oğlu Pars hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ercüment Ovalı'ya tepki
Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim
Luppo satışları 5 kat arttı mı?
Benzine ve motorine bu gece zam geliyor
Sağlık Bakanlığı: 126 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 1
şu an çalan şarkı 1
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 3
sözlükte tek başına olmak 1
the offspring 1
mercimek 5
Rize'de bir vatandaşın soylu icin intihara kalkışması 1
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
marketlerde luppo'nun kalmaması 1
gram altın 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 22 İşçi Alacak
İzmir Torbel 4 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşil Yıldırım Aş. Geçici 10 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam