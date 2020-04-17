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Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan doktor, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi
 17 Nisan 2020 20:29
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Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan doktor, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görevli doktor Zeki Koral, bir hafta önce koronavirüs tespit edilmesi üzerine tedaviye alındı.

Tedavinin ardından sağlığına kavuşan Kural, meslektaşlarının alkışları arasında evine uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir müjdeli haber de Gaziantep'ten. Kovid-19'u yenen doktorumuzu çok şükür sağlıkla evinde karantinaya yolcu ettik." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay da yaptığı açıklamada, meslektaşlarının sağlına kavuşmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, bu tür haberlerin sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını arttırdığını dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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