Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi
|17 Nisan 2020 20:29
|Yazdır
Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan doktor, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görevli doktor Zeki Koral, bir hafta önce koronavirüs tespit edilmesi üzerine tedaviye alındı.
Tedavinin ardından sağlığına kavuşan Kural, meslektaşlarının alkışları arasında evine uğurlandı.
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir müjdeli haber de Gaziantep'ten. Kovid-19'u yenen doktorumuzu çok şükür sağlıkla evinde karantinaya yolcu ettik." ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay da yaptığı açıklamada, meslektaşlarının sağlına kavuşmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, bu tür haberlerin sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını arttırdığını dile getirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mehmet Öz'den tepki çeken koronavirüs açıklaması
17 Nisan 2020 15:06
|400 Suriyeli doktor göreve hazır
17 Nisan 2020 07:59
|Koronavirüsü yenen genç doktordan plazma bağışı
16 Nisan 2020 22:26
|Testi pozitif çıkan polis memuru yaşadıklarını anlattı
16 Nisan 2020 19:44
|Dilara Hemşire, yıllık iznini bırakıp yoğun bakıma koştu
16 Nisan 2020 19:22
|Öğretim görevlisi, üçüncü kez lösemiye yakalandı
16 Nisan 2020 19:12
|Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından meslektaşlarına teşekkür mektubu
16 Nisan 2020 17:12
|Bilim Kurul üyesi yanıtladı... Normal hayata ne zaman döneriz?
16 Nisan 2020 16:38
|Görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
16 Nisan 2020 16:08
|Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Kayar 'immün plazma' bağışçısı oldu
16 Nisan 2020 15:53