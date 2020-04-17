31 ilde, şehre giriş çıkış yasağı, sona erecek mi?
|17 Nisan 2020 20:55
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İçişleri Bakanlığı, Nisan ayında yayımladığı genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş ve çıkışları sınırlandırdı.
Genelgede uygulamanın süresi olarak şu husus yer almaktadır:
"03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır."
Bu süre 18 Nisan 2020 tarihi saat 24:00'de sona erecektir.
İçişleri Bakanlığınca henüz yeni bir düzenleme yapmamış olup, 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde yaşayanlara, şehre giriş ve çıkışları sınırlandıran uygulamanın devam edip etmeyeceğini merak etmektedir.
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