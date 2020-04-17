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31 ilde, şehre giriş çıkış yasağı, sona erecek mi?

3 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan Genelgeye göre 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta şehirlere giriş çıkış yasağı 18 Nisan saat 24:00 itibariyle doluyor. Bu giriş çıkış yasağı sona erecek mi?
 17 Nisan 2020 20:55
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31 ilde, şehre giriş çıkış yasağı, sona erecek mi?

İçişleri Bakanlığı, Nisan ayında yayımladığı genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş ve çıkışları sınırlandırdı.

Genelgede uygulamanın süresi olarak şu husus yer almaktadır:

"03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır."

Bu süre 18 Nisan 2020 tarihi saat 24:00'de sona erecektir.

İçişleri Bakanlığınca henüz yeni bir düzenleme yapmamış olup, 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde yaşayanlara, şehre giriş ve çıkışları sınırlandıran uygulamanın devam edip etmeyeceğini merak etmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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